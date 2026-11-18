Курултай одобрил во втором и принял в третьем чтении закон о республиканском бюджете на 2027–2029 годы. Ко второму чтению депутаты добавили расходы на 2027 год, в том числе на повышение минимальной зарплаты до 110 тысяч теңге, водовод для Астаны и подготовку к строительству АЭС «Балхаш». Об этом рассказала председатель комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина.

Первое чтение бюджет прошел 14 октября. По данным пресс-службы Курултая, больше трети всех расходов направят на развитие человеческого капитала и социальные обязательства перед гражданами.

114 млрд на поручения из Послания

На выполнение поручений Главы государства из Послания от 28 октября 2026 года заложили 114,1 млрд теңге.

75,9 млрд теңге на повышение минимальной зарплаты с 85 до 110 тысяч теңге.

По словам Ольги Перепечиной, это повысит доходы около 370 тысяч работников бюджетной сферы.

Зарплаты участковых специалистов первичной медико-санитарной помощи вырастут на 20–50% должностного оклада в зависимости от непрерывного стажа, а психологам и социальным работникам добавят доплату за психоэмоциональную и физическую нагрузку. Это коснется более 77 тысяч медиков.

600 млн теңге на внедрение искусственного интеллекта в школах.

17,6 млрд теңге на иные расходы.

На повышение зарплат медикам ежегодно нужно 135 млрд теңге. Из республиканского бюджета выделят 32 млрд, из них 20 млрд дополнительно и 12 млрд за счет перераспределения. Остальные 103 млрд теңге пойдут из обязательного социального медицинского страхования.

Водовод, граница и АЭС

Еще 101,5 млрд теңге предусмотрели на инфраструктурные проекты и отдельные поручения Президента.

34,5 млрд теңге на водовод от канала имени Каныша Сатпаева до Астаны, чтобы обеспечить столицу питьевой водой;

21,9 млрд теңге на модернизацию девяти автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска на границе;

16,2 млрд теңге на изыскательские работы по строительству АЭС «Балхаш»;

5,5 млрд теңге на оснащение пожарных депо МЧС и увеличение штата пожарных;

26 млрд теңге на прочие расходы.

Деньги для регионов

Отдельно на 52 инфраструктурных проекта в регионах выделили 47 млрд теңге.

28 млрд теңге на тепло-, газо- и электроснабжение, в том числе на реконструкцию котельных в Усть-Каменогорске, Актау и Атбасаре, тепловые сети и газопроводы;

4,9 млрд теңге на водоснабжение, из них 3 млрд на магистральный водовод в Туркестанской области;

2,5 млрд теңге на начало строительства поликлиники в Шымкенте;

6,5 млрд теңге на инфраструктуру специальных экономических зон в Жетысуской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях;

2,5 млрд теңге на берегоукрепление в Атырауской области, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации.

«В ходе рассмотрения проекта нами особое внимание было уделено всесторонней проработке потребностей регионов, требующих оперативного решения», – сказала Ольга Перепечина.

Откуда деньги

«По результатам совместной работы с Правительством по рассмотрению проекта бюджета, с учетом его возможностей и необходимости сохранить сбалансированность, принято решение о дополнительном выделении 183,4 миллиарда тенге за счет уменьшения резерва Главы государства и Правительства», – рассказала Ольга Перепечина.

По ее словам, расходы на обслуживание госдолга уменьшили на 77 млрд теңге, а еще 135,5 млрд теңге перераспределили между госорганами.

При этом основные параметры бюджета, предложенные Правительством, сохранили.

«Принятие законопроекта обеспечит исполнение всех социальных обязательств государства, реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также поддержку регионов», – заявила Ольга Перепечина.

Одна пометка. В расшифровке аббревиатура СЭЗ распознана как «ЖТСУ», я поставила Жетысускую область, это самое вероятное прочтение. Если есть время, сверьте по видео.