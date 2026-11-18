Курултай принял бюджет на 2027–2029 годы: на что пойдут деньги
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Курултай одобрил во втором и принял в третьем чтении закон о республиканском бюджете на 2027–2029 годы. Ко второму чтению депутаты добавили расходы на 2027 год, в том числе на повышение минимальной зарплаты до 110 тысяч теңге, водовод для Астаны и подготовку к строительству АЭС «Балхаш». Об этом рассказала председатель комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина.
Первое чтение бюджет прошел 14 октября. По данным пресс-службы Курултая, больше трети всех расходов направят на развитие человеческого капитала и социальные обязательства перед гражданами.
114 млрд на поручения из Послания
На выполнение поручений Главы государства из Послания от 28 октября 2026 года заложили 114,1 млрд теңге.
- 75,9 млрд теңге на повышение минимальной зарплаты с 85 до 110 тысяч теңге.
По словам Ольги Перепечиной, это повысит доходы около 370 тысяч работников бюджетной сферы.
- Зарплаты участковых специалистов первичной медико-санитарной помощи вырастут на 20–50% должностного оклада в зависимости от непрерывного стажа, а психологам и социальным работникам добавят доплату за психоэмоциональную и физическую нагрузку. Это коснется более 77 тысяч медиков.
- 600 млн теңге на внедрение искусственного интеллекта в школах.
- 17,6 млрд теңге на иные расходы.
На повышение зарплат медикам ежегодно нужно 135 млрд теңге. Из республиканского бюджета выделят 32 млрд, из них 20 млрд дополнительно и 12 млрд за счет перераспределения. Остальные 103 млрд теңге пойдут из обязательного социального медицинского страхования.
Водовод, граница и АЭС
Еще 101,5 млрд теңге предусмотрели на инфраструктурные проекты и отдельные поручения Президента.
- 34,5 млрд теңге на водовод от канала имени Каныша Сатпаева до Астаны, чтобы обеспечить столицу питьевой водой;
- 21,9 млрд теңге на модернизацию девяти автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска на границе;
- 16,2 млрд теңге на изыскательские работы по строительству АЭС «Балхаш»;
- 5,5 млрд теңге на оснащение пожарных депо МЧС и увеличение штата пожарных;
- 26 млрд теңге на прочие расходы.
Деньги для регионов
Отдельно на 52 инфраструктурных проекта в регионах выделили 47 млрд теңге.
- 28 млрд теңге на тепло-, газо- и электроснабжение, в том числе на реконструкцию котельных в Усть-Каменогорске, Актау и Атбасаре, тепловые сети и газопроводы;
- 4,9 млрд теңге на водоснабжение, из них 3 млрд на магистральный водовод в Туркестанской области;
- 2,5 млрд теңге на начало строительства поликлиники в Шымкенте;
- 6,5 млрд теңге на инфраструктуру специальных экономических зон в Жетысуской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях;
- 2,5 млрд теңге на берегоукрепление в Атырауской области, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации.
«В ходе рассмотрения проекта нами особое внимание было уделено всесторонней проработке потребностей регионов, требующих оперативного решения», – сказала Ольга Перепечина.
Откуда деньги
«По результатам совместной работы с Правительством по рассмотрению проекта бюджета, с учетом его возможностей и необходимости сохранить сбалансированность, принято решение о дополнительном выделении 183,4 миллиарда тенге за счет уменьшения резерва Главы государства и Правительства», – рассказала Ольга Перепечина.
По ее словам, расходы на обслуживание госдолга уменьшили на 77 млрд теңге, а еще 135,5 млрд теңге перераспределили между госорганами.
При этом основные параметры бюджета, предложенные Правительством, сохранили.
«Принятие законопроекта обеспечит исполнение всех социальных обязательств государства, реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также поддержку регионов», – заявила Ольга Перепечина.
Одна пометка. В расшифровке аббревиатура СЭЗ распознана как «ЖТСУ», я поставила Жетысускую область, это самое вероятное прочтение. Если есть время, сверьте по видео.
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