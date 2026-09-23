Казахстан сможет запрашивать доказательства по уголовным делам за рубежом

Депутаты Курултая в двух чтениях ратифицировали Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает BAQ.KZ.

Присоединение к документу расширит возможности казахстанских правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с другими государствами. В частности, Казахстан сможет направлять зарубежным партнерам запросы о получении доказательств и проведении необходимых процессуальных действий.

Конвенция устанавливает общие правила взаимной правовой помощи между государствами по уголовным делам. Казахстан был приглашен присоединиться к ней Комитетом министров Совета Европы в июне 2025 года.

Как будут исполняться запросы

Запросы о розыске или аресте имущества будут исполняться при условии, что соответствующее деяние признается уголовным преступлением как в Казахстане, так и в государстве, направившем запрос. При этом исполнение такого запроса должно соответствовать законодательству Казахстана.

Если иностранного гражданина арестовали, заключили под стражу или задержали в Казахстане, по его просьбе об этом смогут уведомить консульское учреждение его страны.

Запрос о вручении повестки обвиняемому, находящемуся на территории Казахстана, должен поступить не менее чем за 50 дней до даты явки. Документы, направляемые Казахстану, должны сопровождаться переводом на казахский или русский язык.

Кто будет отвечать за запросы

Запросами по уголовным делам, которые уже рассматриваются судами, будет заниматься Верховный Суд Казахстана. По остальным запросам центральным уполномоченным органом станет Генеральная прокуратура.

Ожидается, что присоединение к конвенции также расширит возможности Казахстана по поиску и возврату незаконно выведенных за рубеж активов и упростит взаимодействие с другими государствами при расследовании уголовных дел.