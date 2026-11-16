Курултай рекомендовал усилить контроль за реализацией концепции «Дети Казахстана»

Депутаты Курултая подготовили рекомендации по реализации концепции «Дети Казахстана». Среди основных предложений – устранение дефицита специальных педагогов, создание условий для работы школьных психологов, проверка переводов несовершеннолетних в вечерние школы и обеспечение права на образование детей, содержащихся в следственных изоляторах, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Рекомендации подготовлены по итогам правительственного часа, посвящённого реализации концепции «Дети Казахстана». Они адресованы Министерству просвещения и другим государственным органам, ответственным за выполнение плана мероприятий.

Дефицит педагогов и условия для школьных психологов

Одним из приоритетных направлений депутаты обозначили поддержку детей с особыми образовательными потребностями.

Министерству просвещения рекомендовано разработать региональную карту потребности в специальных педагогах и утвердить поэтапный план устранения кадрового дефицита.

Кроме того, предлагается объединить данные информационных систем образования и социальной защиты. Это позволит выявлять детей, которые по различным причинам не охвачены образовательным процессом.

Отдельное внимание уделено условиям работы школьных психологов. Депутаты рекомендовали обеспечить специалистов отдельными оборудованными кабинетами, где они смогут конфиденциально работать с детьми, а также принять меры по повышению их квалификации.

Проверят переводы детей в вечерние школы

Ещё одна рекомендация касается несовершеннолетних, переведённых в вечерние школы.

Депутаты предложили проверить обоснованность таких переводов начиная с января 2026 года, установить причины принятых решений и выяснить, сколько детей впоследствии вернулись в общеобразовательные школы.

Отдельный срок установлен для решения вопроса об образовании несовершеннолетних, содержащихся в следственных изоляторах.

Согласно рекомендациям, до 1 декабря 2026 года необходимо обеспечить условия для получения ими среднего образования.

В сёлах предлагают развивать кружки и детские клубы

Депутаты также обратили внимание на доступность дополнительного образования и организацию досуга детей.

Министерству просвещения рекомендовано разработать планы модернизации и открытия кружков на базе Домов культуры и сельских клубов.

В частности, предлагается расширить возможности для занятий техническим творчеством, робототехникой и освоения цифровых навыков.

В числе задач также обозначены ремонт и обновление организаций для детей-сирот и специальных организаций образования.

За детьми из семей на учёте полиции предлагают закрепить наставников

Отдельное предложение касается несовершеннолетних из семей, состоящих на учёте в органах полиции.

Депутаты рекомендовали закреплять за такими детьми наставников из числа представителей региональных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике, депутатов маслихатов и бизнес-сообщества.

Кроме того, Министерству просвещения предложено пересмотреть подходы к формированию Индекса благополучия детей.

В частности, рекомендуется разграничить объективные социально-экономические и образовательные показатели и критерии, отражающие психологическое и социальное благополучие ребёнка.

Эффективность мер предлагают оценивать ежегодно

Рекомендации затрагивают и взаимодействие государственных органов при реализации концепции «Дети Казахстана».

Ответственным министерствам и ведомствам предложено заранее прорабатывать механизмы выполнения мероприятий, обсуждая решения с Уполномоченным по правам ребёнка, профильным комитетом Курултая и общественными организациями.

При этом к обсуждению вопросов, непосредственно затрагивающих интересы несовершеннолетних, рекомендуется активнее привлекать самих детей и молодёжь.

Депутаты также предложили ежегодно оценивать, как принятые меры влияют на качество жизни детей, доступность государственных услуг и сокращение различий между регионами.

Подготовленные рекомендации направлены на повышение качества и своевременности реализации концепции «Дети Казахстана», а также усиление межведомственного взаимодействия.