После принятия новой Конституции по итогам референдума в Казахстане усилилось внимание к месту и роли Курултая в политической системе. Об этом в интервью для BAQ.KZ рассказал доктор юридических наук, профессор Ермек Абдрасулов.

По его словам, статус Курултая существенно возрастёт и он получит широкий круг полномочий.

«В результате принятия новой Конституции статус Курултая значительно возрастёт. Это центральный институт государственной власти, обладающий полномочиями по принятию законов, формированию ключевых государственных органов, участию в назначении высших должностных лиц и осуществлению парламентского контроля за деятельностью Правительства», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Курултай будет принимать решения на самом высоком уровне, включая законодательные и стратегические вопросы.

«Курултай будет принимать решения на самом высоком уровне. Прежде всего это проявляется через законодательные решения — принятие конституционных и иных законов. Кроме того, он будет принимать государственно-политические решения — определять стратегические направления, включая вопросы войны и мира, а также использование Вооружённых Сил», - отметил эксперт.

Особое внимание эксперт уделил кадровым полномочиям нового института.

По его словам, существенно усилится и кадровое влияние Курултая. Он будет давать согласие на назначение Премьер-министра, Вице-президента, судей Конституционного суда Республики Казахстан, членов Центральной избирательной комиссии, а также членов Высшей аудиторской палаты. По представлению Президента Республики Казахстан будет назначать и освобождать от должности судей Верховного суда, а также принимать их присягу.

Также Курултай получит расширенные контрольные функции и механизмы влияния на Правительство.

«Кроме того, Курултай будет выполнять контрольные функции. Он получит право выражать вотум недоверия Правительству и обладать реальными механизмами влияния на отставку министров. Например, Курултай будет рассматривать и утверждать отчёты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета. В случае их неутверждения это будет рассматриваться как выражение недоверия Правительству», - отметил эксперт.

Эксперт также пояснил, за счёт каких инструментов будет усиливаться влияние Курултая.

«Влияние Курултая будет реализовываться через конкретные конституционные механизмы - законодательные, кадровые, контрольные, а также политико-государственные и организационные. Именно через эти инструменты усиливается его роль. Таким образом, в соответствии с Конституцией влияние Курултая обеспечивается чёткими конституционными механизмами. Они определяют его как центр законодательной власти, ключевого субъекта в принятии кадровых и политических решений, а также орган, способный влиять на судьбу Правительства», - отметил эксперт.

При этом вопрос о его приравнивании к классическому парламенту остается открытым.

Спикер отмечает, полномочия Курултая весьма широки. Однако его конкретная модель и формат работы будут окончательно определены правовыми нормами и законами. Поэтому вопрос о полном приравнивании к классическому парламенту или рассмотрении его как уникального национального института будет зависеть от дальнейшей законодательной конкретизации.

Отдельно он остановился на вопросе баланса ветвей власти.

«Конституционные изменения направлены на усиление системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Контрольные и кадровые полномочия Курултая станут одним из ключевых инструментов обеспечения этого баланса», - отметил эксперт.

По его оценке, усиление Курултая окажет влияние на всю политическую систему страны. Эти изменения могут способствовать повышению политической ответственности и качества принимаемых решений. Кроме того, будут предъявлены новые требования к открытости и подотчётности государственных органов.