Курултай вместо Парламента: мировой опыт и казахстанская модель

Названия парламентов в разных странах отличаются. Где-то законодательный орган называется Конгрессом, где-то - Думой, Кнессетом, или Сеймом. Теперь к этому списку может присоединиться и Казахстан - с названием "Курултай". На фоне активных обсуждений новой инициативы корреспондент BAQ.KZ изучил международный опыт и сравнил, как называются законодательные органы в разных странах и насколько большой будет новая структура Казахстана по числу депутатов.

8 мая на совместном заседании палат Парламента в первом чтении был одобрен проект Конституционного закона "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов". Документ предусматривает создание однопалатного Курултая вместо нынешнего двухпалатного Парламента. В его состав войдут 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе сроком на пять лет.

При этом важно понимать: речь не идет о буквальном восстановлении исторического курултая. По словам депутата Айдоса Сарым, новый Курултай рассматривается как высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть. То есть название будет историческим, но содержание - основанным на принципах современной представительной демократии.

Как называют парламенты в других странах

Мировая практика показывает, что законодательный орган не обязательно должен называться "парламентом". Многие государства используют названия, связанные с национальной историей и политическими традициями.

Например:

в США - Конгресс;

в Турции - Великое национальное собрание;

в Польше - Сейм;

в Израиле - Кнессет;

в Монголии - Государственный Великий Хурал;

в Кыргызстане - Жогорку Кенеш;

в Узбекистане - Олий Мажлис.

Большинство этих названий тесно связано с историей, языком и государственным устройством конкретной страны.

Насколько большим будет Курултай

Если сравнивать количество депутатов с численностью населения, то модель с 145 депутатами нельзя назвать чрезмерно крупной.

По данным Всемирного банка, население Казахстана в 2024 году составило 20,6 млн человек. В случае введения новой модели один депутат будет приходиться примерно на 142 тысячи жителей.

Для сравнения:

в Кыргызстане 90 депутатов на 7 млн населения;

на 7 млн населения; в Монголии 126 депутатов на 3,4 млн человек;

на 3,4 млн человек; в Турции - 600 депутатов на 87 млн жителей;

на 87 млн жителей; в Германии Бундестаг насчитывает до 630 депутатов.

Поэтому с точки зрения международной практики Казахстан с 145 депутатами будет находиться ближе к средним показателям.

Однако дискуссии в обществе касаются не только числа депутатов, но и реального влияния нового органа.

Почему Казахстан выбрал именно название "Курултай"

Авторы инициативы считают, что переход к названию "Курултай" не является чем-то уникальным для мировой практики. Напротив, многие страны связывают название законодательного органа с собственной политической культурой и историческими традициями.

Особенно часто в этом контексте приводят пример Монголии с ее "Государственным Великим Хуралом", который исторически близок к традициям курултая и народных собраний тюркско-монгольского пространства.

При этом эксперты подчеркивают: само название не меняет автоматически качество политической системы. Ключевыми остаются реальные полномочия Курултая, независимость депутатов, уровень политической конкуренции и эффективность парламентского контроля.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что новый Курултай должен состоять из 145 депутатов, а количество комитетов может быть ограничено восемью.

Однопалатная система - мировая тенденция

Согласно данным Межпарламентского союза, из 188 национальных парламентов мира 107 являются однопалатными, а 81 - двухпалатными. Это означает, что однопалатная модель широко распространена в мире.

Среди ее преимуществ называют более быстрый процесс принятия законов и концентрацию ответственности в одном органе. Однако существуют и риски - в частности, возможное ослабление системы сдержек и противовесов.

Какими полномочиями будет обладать Курултай

Доктор юридических наук Ермек Абдирасулов считает, что Курултай может стать не просто классическим парламентом, а влиятельным политическим институтом.

По его словам, новый орган будет принимать конституционные законы и участвовать в принятии ключевых государственных решений, включая вопросы войны и мира, а также использования Вооруженных сил.

Особенно важным может стать влияние Курултая на кадровые решения.

Предполагается, что Курултай будет согласовывать назначение:

Премьер-министра;

Вице-президента;

судей Конституционного суда;

членов Центральной избирательной комиссии;

членов Высшей аудиторской палаты.

Кроме того, Курултай сможет назначать и освобождать от должности судей Верховного суда по представлению Президента.

Как Курултай сможет влиять на Правительство

Одним из ключевых механизмов станет контроль за деятельностью Правительства.

Курултай будет рассматривать и утверждать отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета. Если депутаты не примут отчет Правительства, это может считаться вотумом недоверия.

Также не менее трети депутатов смогут инициировать заслушивание отчетов членов Правительства.

Если же две трети депутатов признают, что министр не исполняет законы, Курултай сможет обратиться к Президенту с предложением об освобождении его от должности.

"В таком случае Президент освобождает члена Правительства от должности", - пояснил Ермек Абдирасулов.

По мнению эксперта, именно контрольные полномочия могут стать главным фактором усиления политического влияния Курултая.

Кроме того, новый орган сможет объявлять президентские выборы и инициировать проведение республиканских референдумов.