Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сосредоточив внимание на внешнеполитических приоритетах Вашингтона, роли США в НАТО, ситуации вокруг Украины и достижениях своей администрации. Ключевым акцентом речи вновь стала тема Гренландии, которую Трамп неоднократно называл стратегически важной для безопасности Соединённых Штатов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Глава Белого дома начал выступление с критики предыдущей американской администрации. По его словам, демократы ослабили позиции США как в экономике, так и на международной арене, тогда как нынешней команде удалось переломить ситуацию.

"Наша экономика процветает", — заявил президент.

При этом Европа, по оценке Трампа, выбрала неверный вектор развития. Он подчеркнул, что заинтересован в сильной и успешной Европе, однако считает, что континент движется "в неправильном направлении".

После этого президент США перешёл к основной теме выступления — претензиям Вашингтона на Гренландию, входящую в состав Датского королевства. Трамп заявил, что на острове якобы отсутствуют признаки активного присутствия Дании, и выразил уверенность, что именно США способны обеспечить его защиту и развитие.

"Я добиваюсь немедленных переговоров о приобретении Гренландии", — сказал он, подчеркнув, что в покупке территорий "нет ничего предосудительного".

По словам американского лидера, Соединённые Штаты теоретически могли бы добиться своего и силовым путём, однако он не намерен применять силу.

Президент охарактеризовал свои требования как "небольшую просьбу", сопоставимую с тем вкладом, который США, по его словам, вносят в обеспечение безопасности стран НАТО.

"Единственное, о чем я сейчас прошу - это Гренландия. Это маленькая просьба. Вы можете сказать „да“, и мы будем вам очень благодарны, или вы можете сказать „нет“, и мы это запомним", - заявил Трамп.

В ходе выступления президент несколько раз оговорился, называя Гренландию Исландией.

Трамп регулярно подчёркивает, что остров имеет ключевое значение для национальной безопасности США. По его словам, географическое положение Гренландии между Северной Америкой и Арктикой делает её важной точкой для размещения систем раннего предупреждения о ракетных атаках, а также для мониторинга судоходства в регионе. В качестве аргументов он также упоминает потенциальные угрозы со стороны России и Китая, хотя официальных заявлений о подобных намерениях со стороны Москвы и Пекина не звучало.

В то же время действующие соглашения между США и Данией уже предоставляют Вашингтону право размещать на территории Гренландии столько военных сил, сколько он сочтёт необходимым.