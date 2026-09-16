Кувейтская KUFPEC рассматривает инвестиционные возможности в нефтегазовом секторе Казахстана и может подключиться к отдельным проектам в сфере разведки и добычи углеводородов, передает BAQ.KZ.

Перспективы обсудили посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев и генеральный директор Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company Иса Аль-Мараги.

Казахстанская сторона представила инвестору возможности нефтегазового сектора и проекты, где могут потребоваться международный капитал, технологии и опыт в разведке и добыче.

В KUFPEC заявили о готовности изучить конкретные инвестиционные предложения.

Следующим этапом станет встреча технических команд Казахстана и KUFPEC. Они должны обсудить параметры проектов, возможные механизмы участия и условия инвестирования.

Если стороны определят взаимный интерес к отдельным активам, после этого могут пройти очные переговоры и обмен делегациями.

KUFPEC полностью принадлежит государственной Kuwait Petroleum Corporation и занимается нефтегазовыми проектами за пределами Кувейта.

Компания работает в восьми странах на пяти континентах. В 2024 году ее добыча составляла около 76 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В 2026 году KUFPEC договорилась о покупке 20% в бразильских проектах Orca и Sul de Orca. Ресурсы Orca оцениваются примерно в 370 млн баррелей, проектная мощность составляет до 120 тыс. баррелей нефти в сутки.