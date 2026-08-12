Квартет мошенников осудили за аферу с квартирами на 3 млрд тенге в Астане

Столичный суд приговорил четырех человек к 8 и 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве с недвижимостью. Общий ущерб 51 потерпевшему превысил 3 млрд тенге.

Что установил суд

12 августа 2026 года межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил обвинительный приговор в отношении Б., Е., Ч. и Д.

Суд установил, что подсудимые под видом продажи квартир, нежилых помещений и парковочных мест получали от граждан деньги наличными и путем переводов на личные счета.

В результате от их действий пострадал 51 человек, которым причинен ущерб в особо крупном размере – более 3 млрд тенге.

Кроме того, подсудимые, по данным суда, похитили деньги одной из компаний, заключая фиктивные договоры купли-продажи. Полученные от клиентов средства на счета компании не поступали.

Как доказали вину

Вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями специалистов, материалами негласных следственных действий, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в соответствии с законом. Потерпевшие, учитывая отсутствие возмещения ущерба, также просили суд назначить строгое наказание.

Сами подсудимые и их защитники обвинение не признали и просили вынести оправдательный приговор.

Какое наказание назначено

Суд, учитывая тяжесть совершенных преступлений, отсутствие возмещения ущерба и непризнание вины, назначил подсудимым наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы.

Кроме того, им запретили заниматься деятельностью, связанной с продажей недвижимости, сроком на 10 лет.

По делу также рассматривались обвинения в организации и пособничестве мошенничеству, растрате вверенного имущества, а также незаконном приобретении и использовании специальных технических средств негласного получения информации.

Приговор не вступил в законную силу.