Квартет мошенников осудили за аферу с квартирами на 3 млрд тенге в Астане
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Столичный суд приговорил четырех человек к 8 и 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве с недвижимостью. Общий ущерб 51 потерпевшему превысил 3 млрд тенге.
Что установил суд
12 августа 2026 года межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил обвинительный приговор в отношении Б., Е., Ч. и Д.
Суд установил, что подсудимые под видом продажи квартир, нежилых помещений и парковочных мест получали от граждан деньги наличными и путем переводов на личные счета.
В результате от их действий пострадал 51 человек, которым причинен ущерб в особо крупном размере – более 3 млрд тенге.
Кроме того, подсудимые, по данным суда, похитили деньги одной из компаний, заключая фиктивные договоры купли-продажи. Полученные от клиентов средства на счета компании не поступали.
Как доказали вину
Вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями специалистов, материалами негласных следственных действий, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.
Прокурор просил назначить подсудимым наказание в соответствии с законом. Потерпевшие, учитывая отсутствие возмещения ущерба, также просили суд назначить строгое наказание.
Сами подсудимые и их защитники обвинение не признали и просили вынести оправдательный приговор.
Какое наказание назначено
Суд, учитывая тяжесть совершенных преступлений, отсутствие возмещения ущерба и непризнание вины, назначил подсудимым наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы.
Кроме того, им запретили заниматься деятельностью, связанной с продажей недвижимости, сроком на 10 лет.
По делу также рассматривались обвинения в организации и пособничестве мошенничеству, растрате вверенного имущества, а также незаконном приобретении и использовании специальных технических средств негласного получения информации.
Приговор не вступил в законную силу.
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