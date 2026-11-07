Квартира, автомобиль, кредиты: как оценивают уровень благосостояния семей в Казахстане

При определении уровня благосостояния семьи в Казахстане учитывается не только размер ежемесячного дохода. Во внимание также принимаются жилье, транспорт, земельные участки, предпринимательская деятельность и кредитные обязательства семьи. На основе этих данных государство оценивает социальное положение граждан и определяет, кто нуждается в поддержке. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Эта работа осуществляется с помощью Цифровой карты семьи. Система анализирует материальное положение семьи по нескольким показателям и относит ее к определенной категории социального благополучия.

Как определяется уровень благосостояния семьи?

Цифровая карта семьи функционирует с 1 января 2023 года. В систему включены 20,6 миллиона казахстанцев. Они объединены в 6,2 миллиона семей.

Для оценки социального положения семьи рассматриваются восемь основных направлений, включающих 59 критериев. Среди них – уровень доходов, жилищные условия, имущество в собственности, транспорт, земельные участки и предпринимательская деятельность.

Кроме того, учитываются занятость членов семьи, кредитные обязательства и просроченная задолженность.

Таким образом, даже при высоком доходе социальное положение гражданина может оцениваться по-разному в зависимости от его финансовых обязательств и количества членов семьи. Точно так же наличие одной квартиры или автомобиля само по себе не означает, что семья является обеспеченной. Решение принимается на основе совокупности нескольких показателей.

Пять категорий социального благополучия

С помощью Цифровой карты семьи казахстанские семьи распределяются по пяти категориям в зависимости от уровня благосостояния. Эта методика разработана совместно с Программой развития ООН на основе международных подходов.

Категории распределяются следующим образом:

Категория А – семьи с высоким уровнем благосостояния;

Категория В – обеспеченные семьи;

Категория С – семьи с удовлетворительным уровнем благосостояния;

Категория D – экономически уязвимые семьи;

Категория Е – экономически и социально уязвимые семьи.

Например, при отнесении семьи к категории А, характеризующей высокий уровень благосостояния, учитывается, что доход на каждого ее члена должен составлять не менее семи прожиточных минимумов. Согласно представленным данным, этот показатель равен примерно 350 тысячам тенге на человека.

Кроме того, оценивается наличие нескольких объектов недвижимости, площадь которых в расчете на одного члена семьи начинается от 120 условных квадратных метров, коммерческой недвижимости, собственного бизнеса и дорогостоящих автомобилей.

Однако наличие хотя бы одного из перечисленных признаков не означает, что семья автоматически попадает в категорию А. Социальное положение определяется на основе совокупного анализа всех показателей.

Как квартира и автомобиль влияют на положение семьи?

Имущество, принадлежащее семье, считается одним из важных показателей при оценке социального благополучия. Однако учитывается не только сам факт наличия имущества, но и его количество и характеристики.

Например, одна семья может владеть единственным жильем. У другой семьи в собственности могут быть несколько квартир или коммерческая недвижимость. Социальная оценка этих двух случаев не обязательно будет одинаковой.

Тот же принцип применяется и к автомобилям. Наличие у семьи автомобиля не означает, что она обязательно имеет высокий доход. Поэтому сведения о транспортных средствах рассматриваются в совокупности с другими показателями.

Важную роль играют также кредиты и задолженности. Ведь даже при наличии дохода значительная его часть может уходить на погашение долгов. По этой причине при оценке социального положения учитываются не только доходы семьи, но и ее финансовые обязательства.

Ошибочные сведения могут изменить социальную категорию семьи

Информация в Цифровой карте семьи обновляется ежемесячно. Если меняется занятость членов семьи, имущественное положение или состав семьи, эти сведения также должны учитываться в системе.

Однако в государственных базах данных могут сохраняться устаревшие или ошибочные сведения. В таком случае социальное положение семьи может быть оценено не в соответствии с ее реальным положением.

Например, недвижимость, которая уже не принадлежит гражданину, может по-прежнему числиться на его имя. Аналогично, если сведения о неиспользуемом или проданном автомобиле не обновлены, это также может повлиять на результаты оценки.

Индивидуальное предпринимательство, деятельность которого прекращена, но которое официально не закрыто, тоже может учитываться при определении положения семьи.

Поэтому гражданам рекомендуется периодически проверять достоверность сведений о себе и членах своей семьи в государственных базах данных.

Как исправить ошибочную информацию?

Если сведения об имуществе или финансовом положении семьи указаны неверно, их можно исправить через соответствующий государственный орган.

Например, для уточнения информации о недвижимости необходимо обратиться в уполномоченный орган в сфере жилищных отношений. Если ошибка допущена в сведениях об автомобиле, следует обратиться в орган, ответственный за его регистрацию.

Для уточнения статуса индивидуального предпринимательства можно подать обращение в органы государственных доходов.

После исправления информации в соответствующей государственной системе обновленные сведения автоматически поступают в Цифровую карту семьи. Категория социального благополучия семьи пересматривается при следующем ежемесячном расчете.

Какие возможности дает Цифровая карта семьи?

Одна из основных задач системы – выявлять граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и предлагать им соответствующие виды помощи.

Цифровая карта семьи объединяет сведения из государственных органов и позволяет комплексно оценивать социальное положение семьи. На этой основе гражданам могут направляться уведомления о доступных мерах государственной поддержки.

Такой подход призван обеспечить адресное предоставление социальной помощи с учетом реальных потребностей. Иными словами, при оценке положения семьи учитывается не только размер дохода, но и другие факторы, влияющие на повседневную жизнь.

В этой связи важно, чтобы данные в государственных базах были актуальными. Ведь ошибочная или устаревшая информация может повлиять на определение социальной категории семьи. Поэтому гражданам важно проверять свои данные и при необходимости своевременно вносить исправления.