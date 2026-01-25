В Казахстане продолжается масштабная налоговая реформа, которая затрагивает как физических лиц, так и предпринимателей. Одни из наиболее обсуждаемых тем — налогообложение при продаже недвижимости, применение упрощённой налоговой декларации и обязательная регистрация по налогу на добавленную стоимость (НДС). Эти вопросы возникают у граждан в связи с новыми нормами Налогового кодекса, вступающего в силу с 1 января 2026 года, а также в контексте усиленного внимания государства к прозрачности и эффективности налоговой системы.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области подготовил ответы на три наиболее частых запроса, которые поступают в налоговые органы. Это важно, поскольку налоговые изменения затрагивают все социальные слои — от простых граждан, продающих жильё, до предпринимателей, выбирающих оптимальный налоговый режим. Подробнее читайте в обзорном материале BAQ.KZ.

Возникает ли налоговое обязательство при продаже квартиры?

Налоговики пояснили: если недвижимость была приобретена и зарегистрирована в 2025 году, то при её продаже через год и более после государственной регистрации доход от прироста стоимости не подлежит налогообложению.

Однако после вступления в силу нового Налогового кодекса в 2026 году, правила изменятся: срок владения, освобождающий от налога, увеличивается до двух лет для объектов, зарегистрированных после 1 января 2026 года. Это изменение важно учитывать собственникам недвижимости, поскольку новый подход к налогообложению призван уменьшить спекулятивные сделки и стабилизировать рынок жилья.

Реальные примеры и расчёты

Согласно материалам СМИ, новые нормы могут сделать налог на продажу жилья ощутимым для граждан. Так, при продаже квартиры с прибылью 50 млн тенге налог может составить порядка 5,8 млн тенге — если прибыль превышает порог в 8 500 МРП.

Например:

• Прибыль до 8 500 МРП облагается 10 %;

• Сумма сверх этого — 15 %.

Это означает, что собственник должен учитывать налоговые обязательства при планировании продажи жилья, особенно если планируется реализовать недвижимость в течение двух лет после покупки. Кроме того, под новые правила подпадают не только квартиры, но и другие виды недвижимости — гаражи, участки, дачи и т. д. — что увеличивает масштабы влияния изменений.

Можно ли применять упрощённую декларацию?

Другой часто задаваемый вопрос касался упрощённой налоговой декларации, которая традиционно применялась многими предпринимателями, работающими на специальных режимах. Налоговые органы напомнили, что постановлением Правительства РК от 14 ноября 2025 года № 970 утверждён конкретный перечень видов деятельности, по которым запрещено применять упрощённую декларацию.

Если деятельность предпринимателя или юридического лица не входит в этот перечень, и при этом соблюдаются все условия — по обороту, числу сотрудников и другим критериям — то упрощённая декларация может продолжать применяться.

Практика применения и ограничения

Согласно действующим нормам, предприниматели, чей доход за год не превышает определённого уровня (например, 600 000 МРП), могут применять упрощённую декларацию и платить налог по фиксированной ставке 4 % от дохода. Это позволяет малому бизнесу работать с минимальной налоговой нагрузкой и без необходимости сложного бухгалтерского учёта. Тем не менее, из реформы также следует, что совмещение упрощённой декларации и обязательной регистрации по НДС невозможно: предпринимателю придётся выбирать между этими режимами, что требует стратегического планирования до конца 2025 года.

Обязательная регистрация по НДС: какой порог в 2026 году?

Третий популярный вопрос — о пороге обязательной регистрации по налогу на добавленную стоимость. Согласно ответу налоговых органов, для постановки на учёт в качестве плательщика НДС порог составляет 10 000-кратный МРП, что в 2026 году эквивалентно примерно 43,25 млн тенге. Это значит, что если годовой оборот юридического лица или индивидуального предпринимателя превысит эту сумму, то он обязан зарегистрироваться как плательщик НДС.

Что это означает на практике

Новая налоговая реформа предусматривает не только изменение порога, но и усиление контроля со стороны фискальных органов. В частности, регистрация по НДС будет возможна в трёх форматах: добровольно, обязательно при превышении порога и условно для некоторых категорий (например, иностранных компаний).

При этом ряд субъектов освобождается от регистрации при любых условиях — например, государственные учреждения, структурные подразделения юридических лиц и физические лица, не зарегистрированные как предприниматели. Статистика и эксперты также отмечают, что новый Налоговый кодекс формирует прагматичный подход к НДС: снижение порога регистрации делает налоговую систему более справедливой и прозрачной, но также требует от бизнеса более тщательного соблюдения отчётности.

Общий контекст налоговой реформы

Налоговая реформа в Казахстане носит комплексный характер. Так, по новым правилам стандартная ставка НДС повышается до 16 %, при этом вводятся пониженные ставки для отдельных категорий товаров и услуг (например, медицина, печатные СМИ и др.).

Кроме того, вместе с изменениями по НДС рассматриваются и более широкие меры по снижению налоговой отчётности, цифровизации и переходу к модели "налоговой службы как сервиса", а не только как контролирующего органа. Министр финансов Мади Такиев отмечал, что правительство стремится внедрить электронные сервисы, автоматическое заполнение деклараций и уведомления для налогоплательщиков, что должно упростить взаимодействие бизнеса с налоговой системой.

Что важно знать гражданам

• Планируете продать квартиру? Учитывайте срок владения: два года для объектов, зарегистрированных после 2026 года. Если продаёте раньше — возможны налоговые обязательства.

• Вы предприниматель? Уточните, входит ли ваш вид деятельности в перечень, запрещающий упрощённую декларацию, и просчитайте, выгодно ли вам оставаться на упрощёнке или переходить на общую систему.

• Выше порог по доходу? Если оборот превысит 43,25 млн тенге, будьте готовы к учёту по НДС.

Налоговая реформа в Казахстане — это не просто изменение цифр и порогов. Это глубокая перестройка самой системы взаимодействия государства и налогоплательщика, направленная на повышение эффективности, справедливости и прозрачности. Понимание новых правил важно не только для профессиональных бухгалтеров, но и для обычных граждан — особенно тех, кто планирует крупные финансовые решения, такие как продажа недвижимости или развитие бизнеса.