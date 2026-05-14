Квартира в пятиэтажном доме загорелась в Уральске
Сотрудник МЧС при пожаре спасли 6 человек.
Сегодня 2026, 03:40
92Фото: Pixabay.com
В Уральске произошло возгорание в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Айталиева, передает BAQ.KZ.
Силами МЧС по лестничному маршу и при помощи автолестницы было спасено 6 человек из них 2 детей. Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
