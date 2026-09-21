С начала текущего года в Павлодарской области зарегистрировали 35 квартирных краж. Полицейским удалось раскрыть 32 преступления.

Как сообщает Polisia.kz, предупреждение и раскрытие краж с проникновением в жилища остается одним из приоритетных направлений работы полиции.

Как совершают квартирные кражи

По данным полиции, большинство таких преступлений происходит в дневное время, когда жильцы находятся на работе либо уезжают из города.

Злоумышленники проникают в квартиры разными способами: взламывают замки, подбирают ключи, проникают через окна, в том числе путем отжима пластиковых конструкций.

Из квартир чаще всего похищают ювелирные изделия, меховые вещи, деньги и другие ценные предметы.

Как защитить квартиру

Полицейские рекомендуют не оставлять ценные вещи без присмотра и позаботиться о безопасности жилища.

В частности, специалисты советуют установить прочные замки и не оставлять дверь открытой даже на короткое время. Дополнительной мерой защиты может стать установка охранной сигнализации с подключением квартиры к пульту охраны.

Также правоохранители рекомендуют установить камеры видеонаблюдения в подъездах и коридорах.

Еще одним способом повысить безопасность квартиры полиция называет хорошие отношения с соседями. При длительном отъезде они смогут присмотреть за жильем и своевременно сообщить о подозрительной ситуации.