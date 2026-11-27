Квартиру в элитном ЖК «Парижский квартал» в Астане, выставленную на продажу Компанией по управлению возвращёнными активами (КУВА), удалось реализовать только с 13-й попытки. Единственный участник торгов приобрёл её за 79 млн тенге — на 30% дешевле оценочной стоимости.

Аукцион прошёл 25 ноября. Двухкомнатная квартира площадью 93,6 кв. метра на улице Шарля де Голля была оценена в 112,9 млн тенге. После серии неудачных торгов цену снизили до 70% от первоначальной оценки. С учётом НДС покупка обойдётся примерно в 91,7 млн тенге.

При этом две другие элитные квартиры, выставленные КУВА, снова не нашли покупателей. Двухуровневую недвижимость в «Парижском квартале» площадью 309,5 кв. метра предлагали за 254,3 млн тенге, а квартиру в ЖК Green Village площадью 231,8 кв. метра — за 149,8 млн тенге. Для обеих это уже 13-я неудачная попытка продажи.

Вырученные от продажи возвращённых активов деньги поступают в специальный государственный фонд. Их направляют на строительство школ, больниц и другие социальные проекты.