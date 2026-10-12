Квартиры без отопления и газа: прокуратура выявила нарушения при закупке жилья для очередников в Костанайской области

Прокуратура района Беимбета Майлина Костанайской области выявила нарушения при приобретении жилья для граждан, состоящих в очереди на получение квартир, в том числе представителей социально уязвимых категорий населения.

В ходе проверки соблюдения бюджетного, жилищного и строительного законодательства установлено, что отделом жилищно-коммунального хозяйства были приобретены две квартиры в двухквартирном жилом доме общей стоимостью 42,3 млн теңге.

Однако приобретённое жильё не соответствовало установленным требованиям. Квартиры находились в состоянии черновой отделки, не были подключены к системам отопления и газоснабжения. Для обогрева помещений использовались электрические обогреватели, при этом необходимые технические условия отсутствовали.

После вмешательства прокуратуры поставщик оперативно устранил выявленные недостатки и привёл жильё в соответствие с установленными требованиями.

Кроме того, акиматом приняты дополнительные меры для предотвращения подобных нарушений. Теперь приобретаемое жильё будет проходить предварительный комиссионный осмотр с участием уполномоченных органов.

За допущенные нарушения ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура продолжает работу по защите жилищных прав граждан и обеспечению законности при расходовании бюджетных средств.