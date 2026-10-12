Квартиры без отопления и газа: прокуратура выявила нарушения при закупке жилья для очередников в Костанайской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура района Беимбета Майлина Костанайской области выявила нарушения при приобретении жилья для граждан, состоящих в очереди на получение квартир, в том числе представителей социально уязвимых категорий населения.
В ходе проверки соблюдения бюджетного, жилищного и строительного законодательства установлено, что отделом жилищно-коммунального хозяйства были приобретены две квартиры в двухквартирном жилом доме общей стоимостью 42,3 млн теңге.
Однако приобретённое жильё не соответствовало установленным требованиям. Квартиры находились в состоянии черновой отделки, не были подключены к системам отопления и газоснабжения. Для обогрева помещений использовались электрические обогреватели, при этом необходимые технические условия отсутствовали.
После вмешательства прокуратуры поставщик оперативно устранил выявленные недостатки и привёл жильё в соответствие с установленными требованиями.
Кроме того, акиматом приняты дополнительные меры для предотвращения подобных нарушений. Теперь приобретаемое жильё будет проходить предварительный комиссионный осмотр с участием уполномоченных органов.
За допущенные нарушения ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура продолжает работу по защите жилищных прав граждан и обеспечению законности при расходовании бюджетных средств.
Самое читаемое
- Пожар произошел в в 12-этажном жилом комплексе Астаны
- После концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте за медпомощью обратились восемь человек
- Организатора концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте поместили в изолятор временного содержания
- 293 домов отдыха функционируют в Карагандинской области
- В Шымкенте возбудили уголовное дело после давки на концерте Кайрата Нуртаса