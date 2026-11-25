Квартиры без процентов обернулись потерей 111 млн тенге для казахстанцев
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Квартиры и автомобили без процентов обещали казахстанцам организаторы финансовой пирамиды Buyers Union. В итоге 44 человека потеряли более 111 млн тенге, а пятеро фигурантов дела получили тюремные сроки, передает BAQ.KZ со ссылкой на межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
Как установил суд, финансовая пирамида действовала на территории Казахстана с июня 2024 года по февраль 2025 года. Под предлогом приобретения жилья и автомобилей без процентов организаторы привлекали деньги граждан.
Все пятеро подсудимых уже были осуждены за аналогичные преступления в феврале 2026 года. В ходе нового судебного процесса они признали вину и раскаялись.
При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние и наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.
С учетом неотбытой части наказания по предыдущим приговорам суд назначил:
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Ш. – семь лет и шесть месяцев лишения свободы;
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И. – шесть лет и шесть месяцев;
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А., Х. и К. – по пять лет и шесть месяцев.
Всем пятерым также запретили заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег граждан и инвестиций, на восемь лет.
Кроме того, суд постановил солидарно взыскать с осужденных 111 168 000 тенге в пользу 44 потерпевших и еще 700 тыс. тенге в счет возмещения представительских расходов.
Приговор не вступил в законную силу.
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