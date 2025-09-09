Квартиры для сирот сдавали в аренду: в Балхаше вскрыли нарушения акимата
По поручению прокуратуры Карагандинской области прокуратура города Балхаш провела проверку в сфере обеспечения жильём социально уязвимых слоёв населения, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки выявлены многочисленные факты незаконного использования государственного жилья. Установлены случаи проживания без договоров в квартирах, предназначенных для воспитанников детских домов, инвалидов и многодетных семей. Также выявлены квартиры, которые годами сдавались в аренду или пустовали.
Причиной нарушений стало бездействие должностных лиц и отсутствие должного контроля. По итогам проверки прокуратура внесла представление акиму города.
В результате принятых мер удалось восстановить права граждан. Двое жителей Балхаша из числа социально уязвимых — сирота и неполная семья — получили положенные квартиры. По остальным объектам продолжается оформление документов.
На данный момент акимат проводит инвентаризацию жилищного фонда, а прокуратура продолжает работу по защите прав граждан и обеспечению законности в сфере жилищных отношений.
