По поручению прокуратуры Карагандинской области прокуратура города Балхаш провела проверку в сфере обеспечения жильём социально уязвимых слоёв населения, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки выявлены многочисленные факты незаконного использования государственного жилья. Установлены случаи проживания без договоров в квартирах, предназначенных для воспитанников детских домов, инвалидов и многодетных семей. Также выявлены квартиры, которые годами сдавались в аренду или пустовали.

Причиной нарушений стало бездействие должностных лиц и отсутствие должного контроля. По итогам проверки прокуратура внесла представление акиму города.

В результате принятых мер удалось восстановить права граждан. Двое жителей Балхаша из числа социально уязвимых — сирота и неполная семья — получили положенные квартиры. По остальным объектам продолжается оформление документов.

На данный момент акимат проводит инвентаризацию жилищного фонда, а прокуратура продолжает работу по защите прав граждан и обеспечению законности в сфере жилищных отношений.