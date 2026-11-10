Квартиры дорожают, а покупателей становится меньше: что происходит с рынком недвижимости Казахстана

Казахстанский рынок недвижимости постепенно меняет правила игры: цены продолжают расти, но желающих покупать жильё становится меньше. Покупатели больше не готовы переплачивать за квадратные метры и внимательнее оценивают каждое предложение. При этом предпосылки для дальнейшего подорожания недвижимости сохраняются, хотя одинакового роста во всех городах ждать не стоит.

О текущей ситуации на рынке в интервью BAQ.KZ рассказала президент Саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана Лариса Степаненко.

«Мы наблюдаем не столько падение рынка, сколько снижение покупательской активности и более осторожное поведение покупателей. Если ещё несколько лет назад недвижимость часто приобретали, ориентируясь на ожидание дальнейшего роста цен, то сегодня покупатели гораздо тщательнее оценивают свои финансовые возможности, ликвидность объекта, качество жилья и перспективы его дальнейшей эксплуатации», — отметила эксперт.

По данным Бюро национальной статистики, в октябре 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 629,5 тыс. тенге, на вторичном рынке — 639 тыс. тенге. За месяц цены увеличились соответственно на 0,5% и 0,1%.

При этом количество сделок в сентябре оказалось на 14,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению Степаненко, такая динамика свидетельствует о том, что покупатели становятся более требовательными, а продавцам приходится пересматривать свои ожидания.

«Покупатель сегодня диктует более взвешенные условия, а продавцу уже недостаточно просто выставить объект по желаемой стоимости – необходимо учитывать реальную рыночную конъюнктуру. Особенно это заметно на вторичном рынке, где состояние квартиры, юридическая чистота, местоположение и адекватность цены непосредственно влияют на сроки продажи», – пояснила она.

Почему жильё может продолжить дорожать

Несмотря на снижение активности покупателей, эксперт не ожидает резкого падения цен. Более вероятным сценарием она считает неоднородную динамику: одни объекты будут дорожать, другие сохранят нынешнюю стоимость, а отдельные категории недвижимости могут подешеветь.

Среди основных факторов, влияющих на рынок, Степаненко выделяет инфляцию и увеличение себестоимости строительства. Дорожающие строительные материалы, рабочая сила, земельные участки и налоговая нагрузка создают предпосылки для повышения стоимости нового жилья.

Не менее важную роль сыграет доступность ипотеки. Пока кредитование остаётся серьёзным финансовым барьером для значительной части населения, рассчитывать на массовое увеличение спроса сложно.

Третий фактор – соотношение спроса и предложения. По словам эксперта, преимущество получат объекты с хорошим расположением, продуманными планировками и развитой инфраструктурой.

Показательный пример – Алматы. В октябре средняя стоимость квадратного метра в новостройках города составила около 747 тыс. тенге, увеличившись за год на 14,3%. На вторичном рынке цена достигла примерно 756 тыс. тенге за квадратный метр.