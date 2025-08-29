В городе Косшы, наконец, решён многолетний вопрос с долевым строительством жилого комплекса, который больше десяти лет оставался символом недостроя и обманутых ожиданий, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

6 августа 2025 года в эксплуатацию был введён долгожданный жилой комплекс "Сиреневый сад" (сейчас — ЖК "Ынтымақ"), включающий 371 квартиру.

Из этого числа 261 квартира предоставлена социально уязвимым гражданам, стоящим в очереди на жильё. Ещё 104 квартиры ранее, в июле, были переданы дольщикам, которые ждали завершения строительства свыше 11 лет.

История проекта была омрачена уголовным делом: строительство оказалось замороженным после хищения 918 млн тенге бывшим застройщиком. Руководитель компании был признан виновным и приговорён к 8 годам лишения свободы.

Завершить замороженный проект удалось благодаря вмешательству государства и привлечению нового инвестора — компании ТОО "КГС Сауда". Проект возобновился после возврата в госсобственность земельного участка площадью 3,2 га, что стало возможным при активной работе прокуратуры города Косшы.