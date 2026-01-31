Цены на недвижимость в Казахстане все чаще сравнивают с зарубежными рынками — и не в пользу РК, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Telegram-канал Цены от Екатерины Сохаревой.

За сумму до 26,5 млн тенге, за которую в казахстанских городах предлагают небольшие квартиры, за границей можно купить жилье в курортных зонах и туристических регионах.

Анализ объявлений на Krisha.kz показывает: четырехкомнатная квартира в Хургаде (Египет) стоит около 17,7 млн тенге, жилье в Паттайе (Таиланд) — от 18,5 млн, в Батуми (Грузия) — менее 19 млн тенге. В этом же ценовом диапазоне представлены квартиры в Турции, Узбекистане и России.

Самое дорогое предложение в подборке — двухкомнатная квартира на побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане за 26,5 млн тенге.

Эксперты отмечают, что на фоне таких цен казахстанский рынок недвижимости выглядит перегретым, а жилье за рубежом — более доступным и привлекательным для покупателей.