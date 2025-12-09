Рынок жилья в столице демонстрирует резкий рост цен. В ноябре квартиры на вторичном рынке в Астане подорожали на 4,8% по сравнению с октябрем — это самый высокий месячный показатель с февраля 2024 года. Такие данные приводит Бюро нацстатистики, передаёт BAQ.KZ.

Подорожание затронуло и новостройки: на первичном рынке рост составил +3,2%. Для сравнения, более резкий скачок в этом сегменте последний раз фиксировался в сентябре (+5,1%).

Не отстает и рынок аренды — ставки выросли на 4% за месяц. Аналитики отмечают, что такая динамика для ноября нетипична: ранее подобные темпы наблюдались лишь в декабре 2024 года.

Что происходит в Алматы?

В южной столице наиболее заметно выросли цены на первичное жильё — +3,5% к октябрю. Это самый значительный рост за более чем два года — с сентября 2023-го.

Вторичный рынок показывает стабильное подорожание: +2,1% второй месяц подряд.

Аренда жилья в Алматы прибавила 2,6%. Хотя в сентябре рост был выше, аналитики подчёркивают, что для ноября такая динамика также считается нетипичной.

Рост цен в обоих мегаполисах усиливает давление на рынок и снижает доступность жилья для горожан.