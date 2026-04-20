Квоты на трудоустройство: в Казахстане усиливают поддержку лиц с инвалидностью
В Казахстане продолжается реализация мер по расширению возможностей занятости для лиц с инвалидностью, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.
В соответствии с Социальным кодексом работодатели обязаны обеспечивать трудоустройство граждан с инвалидностью в рамках установленной квоты. В 2026 году квота определена для 2,6 тысячи работодателей и предусматривает создание 16,7 тысячи рабочих мест.
В Минтруда отметили, что это реальные возможности для граждан с инвалидностью найти работу, получить стабильный доход и реализовать свой профессиональный потенциал.
Перечень работодателей, участвующих в квотировании, опубликован на Электронной бирже труда в разрезе районов и городов. Это позволяет соискателям быстрее ориентироваться на рынке труда и находить подходящие вакансии в своем регионе.
В ведомстве подчеркнули, что квотирование рабочих мест является важным инструментом не только для создания новых рабочих мест, но и для формирования инклюзивной среды, в которой каждый человек может быть востребован.
Министерство продолжит работу в данном направлении, уделяя особое внимание повышению доступности информации для лиц с инвалидностью, совершенствованию механизмов мониторинга исполнения квоты и внедрению автоматизированного расчета для работодателей с численностью более 50 сотрудников.
Кроме того, карьерные центры будут оказывать работодателям практическую помощь в подборе кандидатов на квотируемые рабочие места.
Самое читаемое
- Штрафы ПДД в Казахстане в 2026 году: полный разбор нарушений, сумм и последствий
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 апреля
- В одном из сел Абайской области модернизируют уличное освещение
- Более 200 жителей Алматы получили новое жилье по программе реновации
- В Иране уже 50 дней отсутствует доступ к интернету