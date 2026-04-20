Квоты на трудоустройство: в Казахстане усиливают поддержку лиц с инвалидностью

В Казахстане продолжается реализация мер по расширению возможностей занятости для лиц с инвалидностью, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В соответствии с Социальным кодексом работодатели обязаны обеспечивать трудоустройство граждан с инвалидностью в рамках установленной квоты. В 2026 году квота определена для 2,6 тысячи работодателей и предусматривает создание 16,7 тысячи рабочих мест.

В Минтруда отметили, что это реальные возможности для граждан с инвалидностью найти работу, получить стабильный доход и реализовать свой профессиональный потенциал.

Перечень работодателей, участвующих в квотировании, опубликован на Электронной бирже труда в разрезе районов и городов. Это позволяет соискателям быстрее ориентироваться на рынке труда и находить подходящие вакансии в своем регионе.

В ведомстве подчеркнули, что квотирование рабочих мест является важным инструментом не только для создания новых рабочих мест, но и для формирования инклюзивной среды, в которой каждый человек может быть востребован.

Министерство продолжит работу в данном направлении, уделяя особое внимание повышению доступности информации для лиц с инвалидностью, совершенствованию механизмов мониторинга исполнения квоты и внедрению автоматизированного расчета для работодателей с численностью более 50 сотрудников.

Кроме того, карьерные центры будут оказывать работодателям практическую помощь в подборе кандидатов на квотируемые рабочие места.