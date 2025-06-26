С 27 июня кыргызская авиакомпания "Asman Airlines" выходит на рынок авиаперевозок Казахстана, открывая прямое регулярное сообщение по маршруту Алматы – Иссык-Куль, передает BAQ.KZ. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам, предоставляя пассажирам удобный и быстрый способ добраться до одного из самых популярных курортов Центральной Азии.

Работа по расширению международной маршрутной сети ведется Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан. В этом сезоне направление Алматы - Иссык-Куль приобретает особую популярность: уже с 3 июля еще один перевозчик - казахстанская авиакомпания "Fly Arystan" - начнет выполнять рейсы по тому же маршруту по четвергам и воскресеньям.

Таким образом, в разгар летнего сезона на маршруте будет доступно четыре прямых рейса в неделю, что значительно повысит транспортную доступность знаменитого озера и откроет новые возможности как для туристов, так и для представителей бизнеса.

Ожидается, что возобновление и развитие авиасообщения между Казахстаном и Кыргызстаном станет важным шагом в укреплении туристических, экономических и деловых связей между двумя странами, особенно в преддверии высокого туристического сезона.