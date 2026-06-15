Кыргызский политолог: Казахстан задает тон переменам в регионе

Переход Казахстана к однопалатной модели парламента может стать одним из самых заметных политических преобразований последних лет и оказать влияние на всю Центральную Азию. Такое мнение в беседе с корреспондентом BAQ.KZ высказал кыргызский политолог Бакыт Бакетаев.

«В Кыргызстане за происходящим в Казахстане следят очень внимательно — и это не просто интерес соседей. Для нас Казахстан всегда был своеобразным политическим и экономическим барометром Центральной Азии. Когда меняется Казахстан, это чувствует весь регион — от Бишкека до Душанбе», - говорит политолог.

Говоря о нынешнем политическом курсе Казахстана, Бакыт Бакетаев отдельно отметил личную роль президента Касым-Жомарта Токаева. По словам политолога, его стиль управления во многом основан на дипломатичности, сдержанности и стратегическом подходе к реформам.

По словам Бакыта Бакетаева, интерес к политическим процессам в Казахстане в Кыргызстане объясняется не только соседством двух стран, но и тесными человеческими, экономическими и культурными связями. Именно поэтому любые изменения в казахстанской повестке воспринимаются в Бишкеке как важный сигнал для всего региона.

«Обычным жителям Кыргызстана Казахстан интересен еще и потому, что наши страны тесно переплетены экономически, культурно и человечески. Тысячи кыргызстанцев работают, учатся, ведут бизнес в Казахстане. Поэтому казахстанская повестка у нас воспринимается почти как внутренняя региональная тема».

Что говорят в Кыргызстане

Политолог считает, что нынешние политические изменения в Казахстане следует рассматривать как часть более широкого процесса трансформации государства. По его словам, в экспертной среде Кыргызстана особое внимание обращают не только на сам факт реформ, но и на их характер — постепенный, осторожный и направленный на обновление политических институтов без резких потрясений.

«За последние четыре года Казахстан действительно переживает период серьезной трансформации. В экспертных кругах Кыргызстана чаще всего говорят о трех вещах. Во-первых, о попытке изменить саму модель государства после январских событий. Многие политологи считают, что Казахстан сделал вывод: устойчивость государства не может держаться исключительно на экономике, необходима модернизация политических институтов. Во-вторых, обсуждается курс на постепенную перераспределенность власти. Это касается и усиления Парламента, и обновления партийной системы, и конституционных изменений. Для Центральной Азии это достаточно редкий процесс, потому что большинство государств региона традиционно строились вокруг сильной вертикали. В-третьих, эксперты отмечают осторожность реформ. Казахстан идет не революционным, а эволюционным путем. И для Кыргызстана это особенно интересно. Мы в своей истории уже проходили через резкие политические потрясения и хорошо знаем цену хаоса. Поэтому многие кыргызские аналитики говорят: лучше медленная реформа, чем быстрый политический обвал».

Однопалатный парламент в мире

Бакетаев отметил, что сама по себе однопалатная модель парламента не является чем-то необычным для мировой практики.

«Однопалатный парламент — это вовсе не экзотика. В мире достаточно много стран с такой системой. Особенно часто она встречается в небольших или унитарных государствах, где нет необходимости в сложной двухпалатной конструкции».

По словам политолога, эффективность парламента определяется не количеством палат, а качеством институтов и политической культуры.

«Сильные однопалатные парламенты существуют, например, в Швеции, Финляндии, Новой Зеландии, Дании. В этих странах эффективность парламента обеспечивается не количеством палат, а качеством институтов, политической культуры и уровнем ответственности элит».

Говоря о Казахстане, эксперт подчеркнул, что ключевым вопросом станет реальная роль парламента в системе общественного контроля и политического диалога.

«Для Казахстана вопрос не столько в количестве палат, сколько в эффективности представительства общества. Иногда двухпалатная система помогает балансу, а иногда превращается в излишнюю бюрократическую конструкцию. Если Казахстан придет к однопалатному парламенту, главным станет вопрос: сможет ли он стать действительно влиятельным механизмом общественного контроля и политического диалога».

Бакетаев также напомнил, что Кыргызстан уже имеет собственный опыт однопалатного парламента, который показывает как преимущества, так и возможные риски такой модели.

«Кыргызстан, кстати, имеет опыт однопалатного Жогорку Кенеша. Мы знаем и плюсы, и минусы такой системы. Плюс — оперативность. Минус — высокая зависимость от политической конъюнктуры. Поэтому здесь очень многое зависит не от формы, а от зрелости государственных институтов».

Влияние в Центральной Азии

Говоря о значении казахстанских реформ, Бакыт Бакетаев отметил, что изменения в стране следует рассматривать в более широком региональном контексте. По его словам, сегодня вся Центральная Азия переживает период переосмысления своей роли и будущего.

«Центральная Азия сегодня вообще переживает исторический этап переосмысления самой себя. Еще 15–20 лет назад регион часто воспринимался как пространство взаимного недоверия и закрытых границ. Сейчас ситуация постепенно меняется. Казахстан проводит политические реформы и пытается модернизировать систему управления. Узбекистан после прихода Шавката Мирзиёева начал эпоху осторожной либерализации и открытия страны миру. Кыргызстан остается самой политически динамичной страной региона, иногда слишком эмоциональной, но при этом сохраняющей элементы политической конкуренции. Таджикистан сосредоточен на вопросах безопасности и преемственности власти. Туркменистан осторожно выходит из прежней модели полной закрытости».

Эксперт считает, что главным изменением последних лет стало формирование нового регионального самосознания.

«Но самое главное изменение — это рост регионального самосознания. Центральная Азия начинает понимать себя не как "пространство между великими державами", а как самостоятельный региональный субъект. И это очень важный философский момент».

По мнению политолога, особая роль в этом процессе принадлежит Казахстану как крупнейшей экономике региона.

«Казахстан — крупнейшая экономика региона и во многом интеллектуальный центр Центральной Азии. Поэтому любые изменения там неизбежно влияют на соседей. Если реформы в Казахстане окажутся успешными, это станет примером того, что в Центральной Азии возможна постепенная политическая модернизация без разрушения государственности. Для региона это крайне важно».

Бакетаев также подчеркнул, что влияние Казахстана распространяется далеко за пределы его границ.

«Кроме того, Казахстан задает стандарты управленческой культуры, цифровизации, инвестиционного климата и международной дипломатии. Многие решения Астаны внимательно изучаются соседями. Но есть и другой момент: любые внутренние кризисы в Казахстане тоже мгновенно отражаются на всей Центральной Азии — экономически, миграционно и психологически. Поэтому стабильный и развивающийся Казахстан объективно выгоден всем странам региона».

В заключение эксперт отметил, что перед государствами Центральной Азии сегодня стоит общий стратегический выбор.