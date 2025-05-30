Выступая на первом саммите "Центральная Азия – Италия" в Астане, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров обозначил ключевые направления, в которых Кыргызстан предлагает углубить сотрудничество с Италией. В центре повестки — транспорт, возобновляемая энергетика и экология, передаёт BAQ.KZ.

"Для развития торгово-экономических связей региона с Европейским союзом нам необходимо наращивать сотрудничество, прежде всего, в транспортной сфере. Кыргызстан активно развивает инфраструктуру, включая международные коридоры, связывающие Восток с Западом", — заявил Жапаров.

Он напомнил, что в декабре 2024 года началось строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Отметим, что новый маршрут позволит сократить срок доставки грузов из Азии в Европу до 10 дней.

"Общий объём инвестиций в проект составляет 8 миллиардов долларов США. Кыргызстан открыт к сотрудничеству с Италией в сфере модернизации логистических цепочек, внедрения цифровых технологий и создания эффективных транспортных маршрутов", — отметил Президент Кыргызстана.

В числе перспективных направлений партнёрства Жапаров назвал строительство малых гидроэлектростанций и солнечных станций.

"В 2024 году мы начали строительство малых гидроэлектростанций общей мощностью 400 мегаватт, а также солнечных электростанций на 500 мегаватт. Кроме того, ключевым для региона является проект строительства каскада “Камбар-Ата-1” мощностью 1860 мегаватт. Объём инвестиций в него составляет 3 миллиарда долларов США", — отметил он.

Президент Кыргызстана предложил итальянским компаниям участвовать в их реализации, подчеркнув потенциал страны в сфере зелёной энергетики.