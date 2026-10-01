Кыргызстан готовится запустить первый национальный спутник: Жапаров посетил SpaceX

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил производственный комплекс SpaceX в Калифорнии в рамках рабочей поездки в США. Визит проходит на фоне подготовки к запуску первого национального спутника страны, передает 24.kg.

Главе государства показали производственные площадки, где собирают космическую технику и ступени ракет-носителей. Представители компании рассказали о технологиях SpaceX, инженерных решениях и системе контроля качества.

Отдельное внимание уделили многоразовым ракетным ступеням. Жапаров также посетил центр управления полетами, где ему показали, как специалисты сопровождают космические миссии и контролируют работу бортовых систем. Президент ознакомился со скафандрами SpaceX и технологиями обеспечения безопасности экипажей.

Еще одной темой стала спутниковая система Starlink. Представители компании показали несколько поколений спутников и рассказали о развитии проекта.

Главным событием поездки должен стать запуск первого национального спутника Кыргызстана. Аппарат планируется вывести на орбиту с помощью ракеты-носителя SpaceX. На разработку и изготовление спутника ушло около 2,5 года, его масса составляет порядка пяти килограммов. Получаемые с орбиты данные планируют использовать, в частности, для мониторинга сельскохозяйственных земель, пастбищ, водных ресурсов и последствий чрезвычайных ситуаций.