Кыргызстан и Китай договорились о новом погранпереходе и строительстве моста

Кыргызстан и Китай подписали сразу 32 документа по итогам переговоров президента Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпина в Бишкеке. Среди ключевых договоренностей – развитие нового пункта пропуска, строительство пограничного моста, а также расширение сотрудничества в науке, образовании и других сферах, передает 24kg.

Одним из наиболее практических результатов переговоров стали договоренности вокруг пункта пропуска «Бедель». Стороны подписали документы о его строительстве и техническом оснащении, а также соглашение о возведении автомобильного пограничного моста через реку Узенгу-Кууш.

Кроме того, подписаны соглашение о режиме кыргызско-китайской государственной границы и документ о сотрудничестве в управлении пунктами пропуска двух стран.

От науки до медицины

Значительная часть пакета касается экономического и гуманитарного сотрудничества. Кыргызстан и Китай договорились развивать взаимодействие в сфере науки, технологий, инноваций и трансфера технологий, а также поддерживать совместные научно-исследовательские проекты.

Отдельные документы предусматривают подготовку технико-экономического обоснования проекта по поставке медицинского оборудования, сотрудничество в области стандартизации, спорта и развития человеческих ресурсов.

Также утверждена программа культурного сотрудничества на 2026–2029 годы.

Новые связи между регионами и университетами

Иссык-Кульская область установит побратимские отношения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, а Ошская область – с китайской провинцией Сычуань.

Еще одна договоренность предусматривает создание совместного института Бишкекского государственного университета и Пекинского университета иностранных языков.

Кроме того, подписан ряд документов о сотрудничестве в сфере телевидения, радиовещания, медиаконтента и онлайн-аудиовизуальных сервисов.

Главными политическими документами по итогам встречи стали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и совместная декларация о высококачественном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

Си Цзиньпин находится в Кыргызстане с государственным визитом. Накануне лидеры двух стран вместе с первыми леди провели неформальную встречу, после чего состоялись официальные переговоры.