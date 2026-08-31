Кыргызстан и Китай договорились о новом погранпереходе и строительстве моста
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Кыргызстан и Китай подписали сразу 32 документа по итогам переговоров президента Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпина в Бишкеке. Среди ключевых договоренностей – развитие нового пункта пропуска, строительство пограничного моста, а также расширение сотрудничества в науке, образовании и других сферах, передает 24kg.
Одним из наиболее практических результатов переговоров стали договоренности вокруг пункта пропуска «Бедель». Стороны подписали документы о его строительстве и техническом оснащении, а также соглашение о возведении автомобильного пограничного моста через реку Узенгу-Кууш.
Кроме того, подписаны соглашение о режиме кыргызско-китайской государственной границы и документ о сотрудничестве в управлении пунктами пропуска двух стран.
От науки до медицины
Значительная часть пакета касается экономического и гуманитарного сотрудничества. Кыргызстан и Китай договорились развивать взаимодействие в сфере науки, технологий, инноваций и трансфера технологий, а также поддерживать совместные научно-исследовательские проекты.
Отдельные документы предусматривают подготовку технико-экономического обоснования проекта по поставке медицинского оборудования, сотрудничество в области стандартизации, спорта и развития человеческих ресурсов.
Также утверждена программа культурного сотрудничества на 2026–2029 годы.
Новые связи между регионами и университетами
Иссык-Кульская область установит побратимские отношения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, а Ошская область – с китайской провинцией Сычуань.
Еще одна договоренность предусматривает создание совместного института Бишкекского государственного университета и Пекинского университета иностранных языков.
Кроме того, подписан ряд документов о сотрудничестве в сфере телевидения, радиовещания, медиаконтента и онлайн-аудиовизуальных сервисов.
Главными политическими документами по итогам встречи стали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и совместная декларация о высококачественном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.
Си Цзиньпин находится в Кыргызстане с государственным визитом. Накануне лидеры двух стран вместе с первыми леди провели неформальную встречу, после чего состоялись официальные переговоры.
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