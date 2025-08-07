600 млн кубов воды направят в Казахстан Кыргызстан и Узбекистан. Об этом сообщил на брифинге в Правительстве заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов о договоренностях между странами для покрытия дефицита воды, он отметил, что в Центральной Азии в целом маловодный год. Приточность составляет от 30 до 40% к основному руслу реки Сырдарья, которая питает Туркестанскую и Кызылординскую области.

Из-за аномально высокой температуры наблюдались повышенные нормы расхода воды для нужд растениеводства, объем воды, был значительно ниже.

Канат Бозумбаев уточнил, что премьер-министр Олжас Бектенов во время поездки на Международную экологическую конференцию в Алтай обсуждал вопрос о договоренностях для покрытия дефицита воды с коллегами из Кыргызстана и Узбекистана. Далее были проведены все необходимые консультации

"На прошлой неделе они отставали от графика поставки воды к нам более чем на миллиард кубометров. Мы договорились, что в ближайшие две недели, начиная с этой, они направят в нашу сторону около 600 миллионов кубов воды. Вегетационный период у нас завершается в августе. Думаем, что, несмотря на напряженную обстановку, в целом постараемся пройти его без потерь. Я лично объехал Туркестанскую область, посетил множество районов, водохранилищ, встретился с фермерами. Практически все районы, использующие поливную воду, я объехал, облетел и Кызылординскую область. Ситуация напряженная, но бывали годы и хуже", - сказал Бозумбаев.

Он отметил, что считает, что с урожаем все будет в порядке с точки зрения обеспечения поливной водой. Ситуация находится на ежедневном контроле, и принятые оперативные меры в значительной степени стабилизировали ее, подчеркнул заместитель Премьер-министра.