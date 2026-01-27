Кыргызстан подал иск против России в суд Евразийского экономического союза, сообщает BAQ.kz со ссылкой на главу Фонда обязательного медицинского страхования республики Азамат Муканов.

Причиной обращения стали отказы российской стороны выдавать полисы ОМС членам семей кыргызских трудовых мигрантов. По словам Муканова, такие действия противоречат статьям 96–97 Договора о ЕАЭС, регулирующим трудовую деятельность граждан стран-участниц союза.

— Кыргызская сторона подала в суд на российскую сторону, которая не исполняет нормы, закрепленные в соглашениях ЕАЭС. Полисы ОМС должны выдаваться не только работающим в России, но и членам их семей, — подчеркнул Муканов.

Он напомнил, что соглашение действует для всех пяти стран союза — России, Кыргызстана, Армении, Беларуси и Казахстана.

Как сообщает издание "Кактус", заседание суда уже прошло на прошлой неделе, а решение по иску ожидается в течение двух недель. Вопрос выдачи полисов ОМС также поднимался во время недавнего визита в Кыргызстан вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

В последние годы условия для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в России заметно ужесточились. После теракта в "Крокусе" усилились проверки и ограничения, несмотря на дефицит рабочей силы. Осенью 2024 года премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявлял о системных нарушениях прав граждан республики, включая длительные задержания при въезде под формулировками "обеспечение безопасности".

При этом российские власти активнее привлекают трудовых мигрантов из Индии. Они уже работают в сферах, закрытых для мигрантов из Центральной Азии, включая такси и курьерские службы. Спецпредставитель президента РФ Борис Титов ранее анонсировал приезд в Россию 40 тысяч индийских работников для восполнения кадрового дефицита.