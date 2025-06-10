В Кыргызстане подписан новый закон, который радикально меняет политическую систему страны, передает BAQ.KZ. С 9 июня вступает в силу Конституционный Закон о внесении изменений в закон "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша", что открывает новый этап в истории выборов. Закон был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Цель реформы - улучшение избирательной процедуры, борьба с политической коррупцией и повышение уровня доверия граждан к своим избранникам. Теперь выборы депутатов будут проходить по новой системе, которая исключает недостатки старой и делает выборы более прозрачными и справедливыми.

Одной из ключевых изменений стало создание 30 многомандатных территориальных избирательных округов, каждый из которых будет выбирать по три депутата. Это позволит не только улучшить представительство граждан, но и снизить зависимость от партийных интересов, давая больше возможностей для самовыдвиженцев.

Важным аспектом нового закона является экономия бюджетных средств. Теперь, если депутат уходит в отставку или выбывает по каким-либо причинам, дополнительные выборы в его округ не проводятся, что делает систему более эффективной и экономичной.

До этой реформы Кыргызстан использовал мажоритарно-пропорциональную систему, где депутаты избирались как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. Реформа призвана уменьшить политическую коррупцию и укрепить доверие к институту власти, ведь теперь процесс выборов будет более открытым и конкурентным.

Таким образом, Кыргызстан делает шаг к модернизации своей политической системы, укрепляя основы демократии и борясь с коррупционными рисками, которые нередко возникали в старой системе.