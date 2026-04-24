Европейский союз утвердил 20-й пакет санкций, впервые включив в него Кыргызстан, передает BAQ.kz.

Под ограничения попали два кыргызстанских банка - «Керемет банк» и «Капитал банк». Ранее, в 2025 году, они уже фигурировали в санкционных списках Великобритании.

В ЕС считают, что эти финансовые организации могли использоваться для обхода санкций против России, в том числе через систему передачи финансовых сообщений СПФС, которая находится под ограничениями с 2024 года.

Теперь европейским компаниям и банкам запрещено проводить операции с указанными банками. Исключения возможны только в отдельных случаях, например для гуманитарных платежей.

Под санкциями и криптосфера

Помимо банков, ограничения коснулись и цифрового сектора. В санкционный список включена организация A7A5, управляющая криптобиржей, на которой торгуется одноимённый стейблкоин.

Этот цифровой актив, привязанный к российскому рублю, появился в 2025 году и используется для упрощения расчётов между странами. В Евросоюзе считают, что подобные инструменты могут применяться для обхода ограничений.

Официальная реакция властей Кыргызстана на данный момент остаётся сдержанной.