Кыргызстан попал под санкции ЕС: ограничения затронули банки и криптоинфраструктуру
Евросоюз включил Кыргызстан в новый пакет санкций - под ограничения попали банки и криптоинфраструктура.
Европейский союз утвердил 20-й пакет санкций, впервые включив в него Кыргызстан, передает BAQ.kz.
Под ограничения попали два кыргызстанских банка - «Керемет банк» и «Капитал банк». Ранее, в 2025 году, они уже фигурировали в санкционных списках Великобритании.
В ЕС считают, что эти финансовые организации могли использоваться для обхода санкций против России, в том числе через систему передачи финансовых сообщений СПФС, которая находится под ограничениями с 2024 года.
Теперь европейским компаниям и банкам запрещено проводить операции с указанными банками. Исключения возможны только в отдельных случаях, например для гуманитарных платежей.
Под санкциями и криптосфера
Помимо банков, ограничения коснулись и цифрового сектора. В санкционный список включена организация A7A5, управляющая криптобиржей, на которой торгуется одноимённый стейблкоин.
Этот цифровой актив, привязанный к российскому рублю, появился в 2025 году и используется для упрощения расчётов между странами. В Евросоюзе считают, что подобные инструменты могут применяться для обхода ограничений.
Официальная реакция властей Кыргызстана на данный момент остаётся сдержанной.
