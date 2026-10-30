Кыргызстан стремительно стареет: число пожилых граждан выросло на 25%
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В Кыргызстане проживает около 737 тысяч человек старше трудоспособного возраста. За последние пять лет их число увеличилось на 25%. В связи с этим необходимо усилить государственную поддержку старшего поколения. Об этом заявила глава общественного фонда «Социум» Батма Эстебесова на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2027 год, сообщает 24.kg
По её словам, пожилые люди нуждаются не только в пенсионном и медицинском обеспечении, но и в возможности оставаться активными, востребованными и участвовать в общественной жизни.
Эстебесова также отметила нехватку специалистов в области геронтологии: по её данным, в стране работает лишь один дипломированный геронтолог.
В этой связи она предложила предусмотреть в бюджете отдельное финансирование программ поддержки пожилых граждан, развивать центры активного долголетия и создавать условия для продолжения трудовой деятельности людей старшего возраста.
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