Кыргызстан запретит пластиковые пакеты с 2027 года

С 1 января 2027 года в Кыргызстане запретят производить, продавать и бесплатно раздавать полиэтиленовые пакеты. До вступления новых правил в силу осталось полтора месяца. О решении напомнил президент страны Садыр Жапаров, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Kaktus.media.

Об этом Жапаров заявил на встрече с жителями Тонского и Джети-Огузского районов Иссык-Кульской области.

Почему прежний запрет не сработал?

О проблеме президенту рассказал предприниматель Эдиль из села Боконбаево. После введения ограничений на Иссык-Куле в 2023 году он решил наладить производство бумажных пакетов.

Мужчина два года изучал технологию, привёз необходимое оборудование из Китая и около двух месяцев назад запустил производство. Однако столкнулся с неожиданной проблемой: магазины снова начали использовать привычные пластиковые пакеты.

«Мы начали производство недавно, около двух месяцев назад. Производим бумажные пакеты. Направление было по Иссык-Кульской области. Провели разъяснительную работу, объезжаем все магазины. Но если нет строгого контроля со стороны государства, то… В первый и второй год все соблюдали запреты, но затем – не знаю, люди отвлеклись из-за Всемирных игр кочевников или есть другая причина – все перешли на целлофановые пакеты», – рассказал предприниматель.

Жапаров объяснил, что ограничения на Иссык-Куле вводились как пилотный проект. Теперь их распространят на всю страну.

Президент также пообещал лично встретиться с предпринимателем и обсудить возникшие трудности. По его словам, государство готово поддерживать проекты по производству альтернативной упаковки.

Что с запретом на пластиковые пакеты в Казахстане?

В Казахстане от полиэтиленовых пакетов собирались отказаться ещё с 2025 года. Однако полный запрет так и не ввели.

В ноябре 2019 года министр экологии Магзум Мирзагалиев заявил о планах запретить пластиковые пакеты с 2025 года. Предполагалось, что сначала магазины перестанут выдавать их бесплатно, а затем страна полностью перейдёт на альтернативную упаковку.

В том же 2019 году Минэкологии, Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и экологические организации подписали меморандум о поэтапном сокращении использования полиэтиленовых пакетов. После этого многие торговые сети сделали пакеты платными. Однако меморандум носил рекомендательный характер и сам по себе не устанавливал полного запрета.

В сентябре 2024 года Министерство экологии признало, что Казахстан не готов отказаться от пакетов к 2025 году. По оценкам ведомства, ежегодное потребление пластиковой посуды и упаковки превышало 430 млн единиц, тогда как производство альтернативной продукции составляло около 10 млн единиц.

Тогда специалисты рекомендовали поэтапный переход, который, по их оценке, возможен не ранее 2030 года. Речь шла о прогнозируемом сроке, а не об утверждённой дате запрета.

Последнее заявление прозвучало 6 ноября 2026 года. Вице-министр экологии Жомарт Алиев сообщил, что Казахстан участвует в обсуждении международного соглашения ООН, предусматривающего серьёзные ограничения на одноразовый пластик. Однако документ пока находится на стадии рассмотрения, а конкретную дату введения запрета в Казахстане не назвали.