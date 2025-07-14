  • 14 Июля, 13:29
  • BAIGENEWS

Кыргызстанец непристойно оскорбил казашек — мужчину задержали

Ему грозит срок от пяти до семи лет лишения свободы.

Сегодня, 12:15
АВТОР
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кадр из видео Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15
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Фото: кадр из видео

Скандал разгорелся в Бишкеке после публикации видео в Instagram, в котором мужчина с непристойными выражениями обращается к женщинам казахской национальности. Как сообщили в пресс-службе ГУВД города, инцидент произошёл 7 июля 2025 года. В ролике затрагивались межнациональные темы, звучали оскорбления, унижающие честь, достоинство и национальную принадлежность граждан, передаёт BAQ.KZ.

После распространения видео сотрудники центральной полиции и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики возбудили уголовное дело по статье 330 УК КР — "Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной розни". 

"В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники ЭММКАК ГУВД Бишкека и ГКНБ КР задержали гражданина по имени Б.С., 1987 года рождения. Его доставили в Следственное управление ГУВД города Бишкек, и по решению Свердловского районного суда он водворён в следственный изолятор №1 города Бишкек на один месяц. Следственные мероприятия продолжаются.", - сообщили в пресс-службе ГУВД города Бишкек.

Следствие назначило комплексные лингвистическую и религиоведческую экспертизы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Пресс-служба ГУВД г.Бишкек 🇰🇬 (@guvd_bishkek)

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