Кыргызстанец непристойно оскорбил казашек — мужчину задержали
Ему грозит срок от пяти до семи лет лишения свободы.
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Скандал разгорелся в Бишкеке после публикации видео в Instagram, в котором мужчина с непристойными выражениями обращается к женщинам казахской национальности. Как сообщили в пресс-службе ГУВД города, инцидент произошёл 7 июля 2025 года. В ролике затрагивались межнациональные темы, звучали оскорбления, унижающие честь, достоинство и национальную принадлежность граждан, передаёт BAQ.KZ.
После распространения видео сотрудники центральной полиции и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики возбудили уголовное дело по статье 330 УК КР — "Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной розни".
"В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники ЭММКАК ГУВД Бишкека и ГКНБ КР задержали гражданина по имени Б.С., 1987 года рождения. Его доставили в Следственное управление ГУВД города Бишкек, и по решению Свердловского районного суда он водворён в следственный изолятор №1 города Бишкек на один месяц. Следственные мероприятия продолжаются.", - сообщили в пресс-службе ГУВД города Бишкек.
Следствие назначило комплексные лингвистическую и религиоведческую экспертизы.
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