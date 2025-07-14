Скандал разгорелся в Бишкеке после публикации видео в Instagram, в котором мужчина с непристойными выражениями обращается к женщинам казахской национальности. Как сообщили в пресс-службе ГУВД города, инцидент произошёл 7 июля 2025 года. В ролике затрагивались межнациональные темы, звучали оскорбления, унижающие честь, достоинство и национальную принадлежность граждан, передаёт BAQ.KZ.

После распространения видео сотрудники центральной полиции и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики возбудили уголовное дело по статье 330 УК КР — "Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной розни".

"В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники ЭММКАК ГУВД Бишкека и ГКНБ КР задержали гражданина по имени Б.С., 1987 года рождения. Его доставили в Следственное управление ГУВД города Бишкек, и по решению Свердловского районного суда он водворён в следственный изолятор №1 города Бишкек на один месяц. Следственные мероприятия продолжаются.", - сообщили в пресс-службе ГУВД города Бишкек.

Следствие назначило комплексные лингвистическую и религиоведческую экспертизы.