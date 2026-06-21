Кызайбай и Графеева стали чемпионками этапа Кубка мира
Сегодня 2026, 21:57
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Сегодня 2026, 21:57Сегодня 2026, 21:57
155Фото: НОК
Казахстанские боксерши Назым Кызайбай и Виктория Графеева стали победительницами второго этапа Кубка мира по боксу, который проходит в китайском Гуйяне. В финале весовой категории до 54 килограммов Кызайбай одержала победу над представительницей Италии Сирин Чарааби.
Еще одно золото сборной принесла Графеева, выступающая в весе до 60 килограммов. В решающем поединке она оказалась сильнее олимпийской чемпионки Юй-Тин Линь из Тайбэя. Ранее бронзовыми призерами стали Аида Абикеева (до 65 кг), Валерия Аксенова (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).
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