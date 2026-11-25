Кызылординец набрал кредитов на 16 млн для мошенников и передумал
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Житель Кызылординской области чуть не отдал мошенникам 16 млн теңге, которые сам же занял в банках на себя и на жену.
Все началось с обычного звонка. Незнакомцы представились сотрудниками банка и сразу взяли мужчину в оборот. Давили на психику, пугали, не давали опомниться и пользовались разными уловками. Итог разговора был таким, что деньги срочно надо спасать и переводить на «безопасный счет».
Мужчина поверил и пошел по банкам. Кредиты он оформил сразу в нескольких, часть на свое имя, часть на имя супруги. В сумме вышло 16 млн теңге.
Дальше «банкиры» начали уговаривать перевести эти деньги на другие счета. На этом этапе у мужчины что-то щелкнуло. Вместо перевода он пошел в полицию.
Там за дело взялись сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Кызылординской области. Они сработали быстро, и до мошенников не дошло ни теңге, сообщает Polisia.kz.
Для понимания, схема с «безопасным счетом» одна из самых старых. Человека убеждают, что его деньгам что-то угрожает, и просят перевести их в «надежное место», а если своих денег нет, то сначала взять кредит. Ни один банк так не делает. Если звонят с таким предложением, разговор лучше сразу закончить и перезвонить в банк по номеру с обратной стороны карты. О подозрительных звонках можно сообщить по номеру 102.
Настоящий банк ему, разумеется, не звонил.
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