В Кызылординской области уже в этом году начнётся реализация десяти новых инвестиционных проектов с применением современных технологий, передает BAQ.KZ. Как сообщил заместитель акима региона Ардак Зебешев, эти инициативы позволят создать около 400 дополнительных рабочих мест и охватят сразу несколько ключевых отраслей экономики.

Проекты реализуются за счёт китайских инвестиций и стали результатом рабочей поездки акима области в четыре региона Китайской Народной Республики. Общая сумма заключённых соглашений составила 10,8 миллиарда тенге.

Среди намеченных производств - строительство кирпичного завода, запуск предприятий по выпуску бумаги, картона и зеркал. Особое внимание будет уделено развитию "зелёной" энергетики: в регионе начнётся строительство трёх солнечных электростанций общей мощностью 90 мегаватт.

Пищевое направление также получит импульс: планируется организация выпуска хлебобулочной, макаронной и кондитерской продукции, а также запуск переработки верблюжьего молока, риса и соли - продукции, традиционной для этого региона.

По словам Ардака Зебешева, речь идёт не просто об инвестициях, а о долгосрочном партнёрстве, нацеленном на технологическую модернизацию и устойчивое развитие Кызылординской области. Участие иностранных инвесторов, подчеркнул он, свидетельствует о растущем доверии к региону и его потенциалу.