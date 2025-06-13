Прокуратура Кызылординской области провела проверку законности обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Анализ показал многочисленные нарушения при постановке на учёт и предоставлении жилья, передает BAQ.KZ.

Согласно статье 71 Закона "О жилищных отношениях", законные представители обязаны поставить ребёнка на учёт в течение трёх месяцев после утраты попечения. Однако проверка показала, что 102 ребёнка были поставлены в очередь с нарушением сроков, а 15 детей вообще не были учтены.

Кроме того, несмотря на одобрение жилищной комиссии, с 37 детьми не были заключены договоры найма жилых помещений, что также нарушило их право на обеспечение жильём.

По результатам прокурорского реагирования:

41 ребёнок из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечен жильём,

все дети поставлены в очередь на получение жилья,

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре подчёркивают, что защита прав детей-сирот остаётся на особом контроле и будет обеспечиваться в постоянном режиме.