Кызылординские спасатели предотвратили взрыв нефтевоза
Огонь ликвидирован за минуты.
Вчера, 23:45
На автодороге Кызылорда–Теренозек произошло возгорание кабины нефтевоза. На место оперативно прибыли подразделения МЧС. По данным спасателей, в момент происшествия цистерна была пустой, что помогло избежать серьёзной угрозы, передаёт BAQ.KZ.
Огнеборцы незамедлительно подали пену и оперативно ликвидировали пожар, предотвратив возможный взрыв и распространение огня.
Благодаря быстрым действиям спасателей удалось избежать серьёзных последствий и угрозы для окружающей среды и людей.
