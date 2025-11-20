  • 21 Ноября, 00:22

Кызылординские спасатели предотвратили взрыв нефтевоза

Огонь ликвидирован за минуты.

Вчера, 23:45
МЧС РК Вчера, 23:45
Фото: МЧС РК

На автодороге Кызылорда–Теренозек произошло возгорание кабины нефтевоза. На место оперативно прибыли подразделения МЧС. По данным спасателей, в момент происшествия цистерна была пустой, что помогло избежать серьёзной угрозы, передаёт BAQ.KZ.

Огнеборцы незамедлительно подали пену и оперативно ликвидировали пожар, предотвратив возможный взрыв и распространение огня.

Благодаря быстрым действиям спасателей удалось избежать серьёзных последствий и угрозы для окружающей среды и людей.

