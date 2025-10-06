Прокуратура Кызылординской области продолжает системную работу по обеспечению законности в сфере защиты прав и интересов бизнеса, передает BAQ.KZ.

В рамках внедрения "прокурорского фильтра", предусматривающего обязательное согласование с прокурором возбуждения административных производств в отношении инвесторов, выявлены нарушения требований Кодекса об административных правонарушениях.

Так, должностные лица Департамента экологии без согласования с прокурором дважды привлекли к административной ответственности инвестора ТОО "Шалкияцинк ЛТД" по статье 325 КоАП (нарушение требований проведения производственного экологического контроля).

По результатам рассмотрения акта надзора прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены главный специалист и заместитель руководителя Департамента экологии.

Прокуратура Кызылординской области подчеркнула, что работа по защите прав и законных интересов инвесторов продолжается и находится на особом контроле.