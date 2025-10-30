С 1 января 2026 года все детские лагеря Казахстана будут обязаны получать лицензию. Новое требование связано с тревожной статистикой: только за прошлый год выявлено свыше тысячи нарушений, а некоторые лагеря работали без санитарных разрешений, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Проблемы детского отдыха обсудили в Мажилисе за круглым столом под председательством депутата партии Respublica Нургуль Тау. В обсуждении участвовали представители министерств, педагоги и бизнес.

Речь шла и о поручении Президента Касым-Жомарта Токаева построить 50 новых лагерей по всей стране. Инициатива, по словам парламентариев, сталкивается со множеством барьеров – от бюрократии при выделении земли до отсутствия налоговых льгот для инвесторов.

"Эта программа должна реализовываться при участии частного сектора. Государство должно поддержать бизнес в вопросах земли, инфраструктуры и налоговых преференций", – подчеркнула Нургуль Тау.

Представители министерств признали, что нарушения в лагерях носят системный характер.

"В Шымкенте лагерь на 210 мест принял 300, в Мангистау были зафиксированы нарушения санитарных норм, в области Абай загорелось старое здание. Это не случайности, а отсутствие контроля", – сообщил представитель Минпросвещения Ерлан Калмаков.

По данным Минздрава, ежегодно около трети лагерей не готовы к началу сезона.

Депутат Мажилиса Екатерина Смолякова отметила, что лицензирование должно учитывать не только санитарные и пожарные требования, но и психологическую безопасность.

"Недопустим буллинг, а дети с особыми потребностями должны чувствовать себя комфортно. Родители должны быть уверены, что их ребёнок в безопасности", – сказала она.

Директор частного лагеря Жанат Каратай предложил включить в подготовку вожатых модуль по инклюзии.

"Каждый тридцатый ребёнок имеет расстройства аутистического спектра. Лагерь — это пространство, где он может учиться взаимодействию и принятию", – отметил он.

Частные лагеря пожаловались на нехватку кадров, отсутствие единого реестра и неэффективные госзакупки. Депутаты предложили создать рабочую группу с участием госорганов, бизнеса и родительского сообщества.

Также прозвучали предложения развивать лагеря при вузах, поддерживать спортивные и патриотические программы, а требования СЭС – сделать более гибкими.