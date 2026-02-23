Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал проигрыш мадридского "Реала» (1:2) «Осасуне» в 25-м туре Ла Лиги, сообщает BAQ.kz.

Напомним, что ранее главный тренер "сливочных" Альваро Арбелоа выразил сомнение в корректности второго гола, засчитанного столичной команде.

"Это был явный пенальти, назначенный VAR, второй гол не был забит из положения вне игры. На этот раз пусть не жалуются", — отметил Лапорта.

Он также подчеркнул, что лёгких матчей в чемпионате не бывает: "„Осасуна“ — сильная команда. С „Леванте“ будет непросто, нужно выкладываться на все сто".

После 25 туров "Реал" лидировал с 60 очками, но победа "Барселоны" над "Леванте" со счётом 3:0 позволила каталонцам вновь возглавить турнирную таблицу, имея 61 очко.