Лапорта прокомментировал поражение "Реала" от "Осасуны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал проигрыш мадридского "Реала» (1:2) «Осасуне» в 25-м туре Ла Лиги.
Сегодня 2026, 05:28
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал проигрыш мадридского "Реала» (1:2) «Осасуне» в 25-м туре Ла Лиги, сообщает BAQ.kz.
Напомним, что ранее главный тренер "сливочных" Альваро Арбелоа выразил сомнение в корректности второго гола, засчитанного столичной команде.
"Это был явный пенальти, назначенный VAR, второй гол не был забит из положения вне игры. На этот раз пусть не жалуются", — отметил Лапорта.
Он также подчеркнул, что лёгких матчей в чемпионате не бывает: "„Осасуна“ — сильная команда. С „Леванте“ будет непросто, нужно выкладываться на все сто".
После 25 туров "Реал" лидировал с 60 очками, но победа "Барселоны" над "Леванте" со счётом 3:0 позволила каталонцам вновь возглавить турнирную таблицу, имея 61 очко.
