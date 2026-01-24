На первом заседании Комиссии по конституционной реформе, проходящем в столице, Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев заявил о необходимости четко закрепить в Основном законе абсолютную ценность человеческой жизни, а также приоритет прав и свобод человека, передаёт BAQ.KZ.

По словам Ластаева, в первой статье Конституции Казахстана человек, его права и свободы уже определены как высшие ценности государства. При этом права человека — это не просто слова, а конкретное понятие, которое ежедневно защищает нас: право на рождение, жизнь, образование, труд, свободу выражения мнений и самореализацию.

Омбудсмен подчеркнул, что главным приоритетом Конституции должно оставаться право на жизнь, поскольку оно является основой всех остальных прав и свобод.

Он отметил, что право на жизнь — это дар матери и природы, самое первое и фундаментальное право, без которого невозможны никакие другие свободы. Гарантией этого права, по его словам, является принцип, согласно которому никто не имеет права самовольно лишать человека жизни.

Казахстан, объявив человеческую жизнь высшей ценностью, пять лет назад взял на себя международные обязательства, а в 2022 году полностью отменил смертную казнь. В связи с этим право на жизнь, по мнению Ластаева, должно быть закреплено в Конституции в максимально абсолютной форме.

"Четко должны быть прописаны гарантии: это право не может быть произвольно отнято, никто — даже государство — не вправе лишить человека жизни, независимо от тяжести совершенного преступления. Это — незыблемый принцип. Человек и его жизнь — подлинная высшая ценность страны, стоящая выше любых государственных интересов", — заявил Уполномоченный по правам человека.

Ластаев также отметил необходимость укрепления других фундаментальных прав человека, подчеркнув, что они должны носить универсальный характер и одинаково распространяться на всех — пожилых и детей, мужчин и женщин, верующих и атеистов, граждан Казахстана и иностранцев.

По его словам, понимание и толкование этих прав должно быть единым для всех стран, поскольку они закреплены во Всеобщей декларации прав человека и двух международных пактах ООН.

В связи с этим он предложил систематизировать нормы о правах и свободах человека в отдельной главе Конституции, посвященной защите человека и гражданина.