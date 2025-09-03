Международная группа поклонников Димаша Кудайбергена запустила масштабный культурный проект "Dimash in Latin America", цель которого — не просто пригласить казахстанского артиста на свой континент, но и создать настоящий мост между культурами Латинской Америки и Казахстана, передает BAQ.KZ.

Проект стартовал с трогательных видеороликов: жители разных стран показали свои пейзажи, флаги, традиции и улыбки — всё это под музыку Димаша. Эти клипы уже разлетелись по соцсетям, а о проекте рассказали несколько радиостанций и СМИ. В Мексике готовится специальная телепрограмма, посвящённая творчеству артиста и инициативе поклонников.

В ближайшее время проект выйдет на новый уровень. Организаторы планируют фестивали в культурных центрах городов, где музыка Димаша сольётся с латиноамериканскими ритмами, танцами и ремеслами. Особое внимание обещает привлечь выставка "Голос, ставший образом", где художники визуализируют музыку казахстанского исполнителя в арт-форме.

Но всё это — лишь начало. За идеей стоит гораздо больше, чем просто желание услышать живой концерт: это стремление к культурному диалогу, к объединению народов через музыку и искусство. Организаторы сотрудничают с посольствами, университетами, культурными центрами и верят: это движение станет международным.