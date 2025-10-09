Граждане Казахстана должны учитывать новые правила въезда в несколько стран — Египет, Латвию, Мексику и Россию, которые вступили в силу в 2025 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на МИД РК.

Латвийская Республика

С 1 сентября 2025 года граждане Казахстана, не имеющие латвийского вида на жительство или национальной визы, обязаны за 48 часов до въезда заполнить сведения через портал eta.gov.lv. Необходимо указать цель поездки, даты и место пребывания, маршрут, контакты, а также данные о службе в государственных или силовых структурах путешественника и его ближайших родственников. За нарушение правил предусмотрен штраф до 2 000 евро. Исключение составляют дипломаты и лица, совершающие краткосрочные служебные поездки.

Арабская Республика Египет

С 1 октября 2025 года для граждан Казахстана установлены новые визовые правила. Лица младше 21 года должны въезжать только с сопровождением родителя. Для туристических поездок до 15 дней в Шарм-эш-Шейх можно оформить визу по прилёте, а для поездок в Каир, Хургаду и другие города — визу необходимо получить заранее в посольстве Египта в Казахстане.

Мексика

Граждане Казахстана могут въезжать без мексиканской визы при наличии действующей многократной визы США, Канады, Великобритании, Японии или стран Шенгенской зоны. Въезд разрешается на срок до 180 дней для туризма, транзита или деловых встреч без получения дохода. При отсутствии таких виз требуется оформление мексиканской визы в консульстве.

Российская Федерация

Россия проводит эксперимент по новым правилам въезда и выезда иностранных граждан. Первый этап действовал с декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в международных аэропортах Москвы и пункте пропуска "Маштаково", предусматривая сбор биометрических данных. Второй этап с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года охватывает все пункты пропуска. Иностранным гражданам необходимо за 72 часа (в экстренных случаях — за 4 часа) до въезда направлять через приложение ruID сведения о целях пребывания. На данный момент подача информации через приложение является добровольной.

Эксперимент не распространяется на дипломатов, членов их семей, сотрудников международных организаций, а также на детей до 6 лет.

Гражданам Казахстана рекомендуется заранее ознакомиться с правилами въезда в каждую страну, чтобы избежать задержек или административной ответственности.