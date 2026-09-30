Лайнер, летевший из ОАЭ в Израиль, подал сигнал о возможном захвате

Самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из Объединённых Арабских Эмиратов в Израиль, подал сигнал о возможном захвате, после чего на некоторое время исчез с радаров.

По данным издания Ynet, на борту находились 174 человека, включая 27 детей.

Где приземлился самолёт

Ранее сообщалось, что воздушное судно исчезло с радаров над территорией Саудовской Аравии. Позднее стало известно, что Boeing 737 совершил посадку в аэропорту Табук.

Была ли попытка угона

Позже израильские СМИ сообщили, что попытки захвата самолёта не было.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать драка на борту. Израильский журналист Амит Сегал сообщил, что конфликт, предположительно, произошёл в кабине пилотов – между двумя членами экипажа.

Что заявили власти Израиля

В канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили, что внеплановая посадка самолёта в Саудовской Аравии не была связана с попыткой угона.

Другие подробности произошедшего пока не раскрываются.