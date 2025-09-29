Распоряжением Главы государства Лазар Ернар назначен советником Президента Республики Казахстан по международным вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности, передаёт BAQ.KZ.

Лазар Ернар родился 1986 году в городе Алматы.

Образование: высшее, магистр международных отношений.

В 2006 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международная экономика".

В 2011 году окончил Институт дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2007–2010 годы — атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Японии;

В 2011–2013 годы — второй секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2013–2017 годы — второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Нидерландах.

В 2017–2018 годы — советник Департамента Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С января 2018 года работал консультантом, инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отдела внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

11 июля 2023 года Распоряжением Главы государства назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

1 сентября 2023 года Распоряжением Главы государства назначен заведующим Отделом внешней политики.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.