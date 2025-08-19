Все проекты в автодорожной отрасли Казахстана будут финансироваться через программу "Цифровой тенге". Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, такая схема уже применяется в железнодорожной сфере, где крупные проекты реализуются через цифровой тенге под контролем Национального банка. Это исключает возможность нецелевого использования бюджетных средств.

"Что касается автодорог, мы по двум проектам в Павлодаре и Атырау уже такой пилот начали. Уже почувствовали разницу по ценам. Мы все проекты по автодорогам будем реализовывать через цифровой тенге. Благодаря прослеживаемости деньги не смогут уйти не по назначению", — подчеркнул министр.

Сауранбаев отметил, что система обеспечивает полную прозрачность движения средств. Совместный контроль будет осуществляться Министерством транспорта и Комитетом государственных доходов.

"Цифровой тенге" предполагает стопроцентную прозрачность финансовых потоков без возможности оплатить средства "в обход". Для этого разработана дорожная карта, сроки внедрения утверждены Премьер-министром.

Таким образом, автодорожное строительство в стране переводится на цифровые rails финансирования, что, по словам министра, позволит сократить коррупционные риски и повысить эффективность расходования средств.