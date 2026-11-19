Лебедь оказался в ледяной ловушке: на помощь пришли спасатели Костанайской области
19 Ноября 2026, 20:14
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19 Ноября 2026, 20:1419 Ноября 2026, 20:14
121Фото: МЧС
В Аркалыке Костанайской области спасатели пришли на помощь лебедю, который оказался в подмерзающем водоёме. Птицу удалось благополучно доставить на берег, а теперь ей предстоит переждать зиму под присмотром человека, передаёт BAQ.KZ.
Лебедя заметили на водоёме возле центрального парка города. Из-за наступающих холодов вода начала покрываться льдом, и птице потребовалась помощь.
Сотрудники МЧС вышли на воду на плавательном средстве, добрались до лебедя и осторожно извлекли его из водоёма.
На берегу спасённую птицу передали местному жителю. Он обеспечит ей необходимый уход и содержание до наступления весны.
Ближайшие холодные месяцы лебедь проведёт не на замерзающем водоёме, а под присмотром человека.
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