В соцсетях распространилось видео, снятое в Центральном парке Астаны: лебеди плавают среди мусора в загрязнённом водоеме, передает BAQ.KZ.

Автор ролика эмоционально комментирует ситуацию, утверждая, что "на это невозможно смотреть без слёз", и задаётся вопросом: куда смотрит акимат?

Видео вызвало широкий резонанс в сети и стало поводом для критики со стороны горожан. Комментарии под публикациями наполнены возмущением: пользователи требуют немедленной реакции властей и называют происходящее "позором для столицы".

Акимат Астаны прокомментировал ситуацию, заявив, что в настоящее время ведутся работы по очистке водоема.

По информации столичных властей, уборка проводится ежедневно, однако в сезон активного цветения тополей в воду попадает значительное количество пуха и сопутствующего мусора, что требует усиленного контроля и вмешательства.

Между тем горожане продолжают призывать к немедленным и более решительным мерам, опасаясь, что при сохранении текущей ситуации лебеди могут пострадать.