Лечение гепатита C могут сократить с 12 до 8 недель: что показало исследование

Курс лечения хронического гепатита C для части пациентов в будущем может стать на месяц короче. В крупном исследовании в Индии восьминедельная терапия комбинацией софосбувира и велпатасвира показала практически такой же результат, как стандартные 12 недель.

Речь идет о пациентах без цирроза печени, которые раньше не получали лечение от гепатита C.

В исследовании RESOLVE участвовали 880 взрослых пациентов из пяти государственных больниц Индии. Их случайным образом разделили на две группы. 443 человека принимали софосбувир 400 мг и велпатасвир 100 мг ежедневно в течение восьми недель, еще 437 человек лечились стандартные 12 недель.

98,8% против 99%

Главный вопрос исследования заключался в том, сохранится ли высокая результативность лечения, если сократить курс на четыре недели.

Среди пациентов, которые полностью прошли назначенный курс и последующее обследование, устойчивого вирусологического ответа достигли 98,8% участников восьминедельной группы.

В группе стандартного 12-недельного лечения показатель составил 99%.

Устойчивый вирусологический ответ оценивали через 12 недель после завершения терапии. Он означает, что количество РНК вируса гепатита C в крови не определялось на измеряемом уровне.

Исследователи пришли к выводу, что восьминедельная схема по результативности не уступила 12-недельной.

При анализе всех пациентов, изначально включенных в группы, независимо от полного прохождения лечения, показатели составили 93,5% для восьми недель и 91,8% для 12 недель.

Почему четыре недели имеют значение

Софосбувир и велпатасвир входят в число широко применяемых препаратов прямого противовирусного действия для лечения гепатита C. Стандартный курс этой комбинации при отсутствии цирроза длится 12 недель.

Авторы исследования отмечают, что сокращение лечения может снизить расходы, упростить организацию терапии и повысить вероятность того, что пациент пройдет курс полностью.

Это имеет значение на фоне мировой статистики. По данным, приведенным исследователями, с гепатитом C живут более 50 млн человек, но за последнее десятилетие лечение препаратами прямого противовирусного действия получили лишь около 21% из них.

Одними из препятствий остаются стоимость терапии, сложности с выявлением инфекции и случаи, когда пациенты прекращают принимать лекарства раньше срока.

Серьезных побочных реакций на препараты не зафиксировали

Из 880 участников 816 прошли назначенный курс и контрольное обследование после его завершения.

Средний возраст участников составлял 35 лет. Женщины составляли 52% группы, мужчины 48%.

Авторы сообщили, что ни у одного пациента не зарегистрировали серьезного нежелательного явления, связанного с исследуемыми препаратами. Никому не пришлось прекращать лечение из-за побочных эффектов.

Кому пока нельзя просто сокращать курс

Результаты исследования не означают, что всем пациентам с гепатитом C теперь достаточно восьми недель лечения.

В испытании участвовали взрослые с хронической инфекцией без цирроза печени, которые ранее не проходили противовирусную терапию. Исследовалась конкретная комбинация софосбувира и велпатасвира.

Для пациентов с циррозом, предыдущим опытом лечения или другими клиническими особенностями результаты этого исследования напрямую не применимы.

Авторы считают, что полученные данные дают основания рассматривать восьминедельную схему для подходящих пациентов и могут быть полезны национальным программам по борьбе с гепатитом C.

Исследование финансировали Индийский совет медицинских исследований и Департамент исследований в области здравоохранения правительства Индии.